Договорились до аннексии

Расследование нападения вооруженной группы сербов на косовскую полицию привело к новому обострению между Белградом и Приштиной. Косовские власти обвинили руководство Сербии во главе с президентом Александром Вучичем в попытке аннексии севера Косово и объявили о «возможном наличии российского следа». Запад расценил случившееся как акт терроризма и жестко потребовал от Сербии отвести войска от границы с Косово. Белград же утверждает, что власти в Приштине лгут о трагедии, а на деле проводят этническую чистку сербов. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патруль косовской полиции в деревне Банска, где произошел инцидент, положивший начало новому кризису в отношениях Приштины и Белграда

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters Патруль косовской полиции в деревне Банска, где произошел инцидент, положивший начало новому кризису в отношениях Приштины и Белграда

Фото: Ognen Teofilovski, Reuters

Серьезные обвинения в адрес Белграда высказал поздно вечером в воскресенье глава косовского МВД Джеляль Свечля. По его словам, на основе проведенного расследования нападения вооруженной группы на косовскую полицию 24 сентября (см. “Ъ” от 26 сентября) собраны доказательства того, что Сербия попыталась провести аннексию севера Косово и что нападавших готовили на сербских военных базах. В операции, как сказал министр, участвовало более 90 человек.

Ответственность за организацию вооруженной операции глава косовского МВД возложил на высшее руководство Сербии. «Известно, что попытку аннексии предприняли президент Сербии, его министр обороны и начальник Генштаба»,— заявил Джеляль Свечля.

А участвовавший вместе с ним в пресс-конференции начальник косовской полиции Газменд Ходжа заверил, что «план аннексии севера Косово подтверждается документами», которые, правда, «пока не могут быть обнародованы».

Двумя днями ранее ответственность за организацию нападения на полицию взял на себя один из лидеров ведущей партии косовских сербов «Сербский список» Милан Радойчич. В декабре 2021 года США ввели против политика санкции, назвав его, а также влиятельного на севере Косово сербского бизнесмена Звонко Веселиновича «лидерами организованной преступной группировки, коррумпирующей политиков» и занимающейся контрабандой между Сербией и Косово. Милан Радойчич, находящийся сейчас, по информации региональных СМИ, в Белграде на лечении после ранения, особо подчеркнул в обнародованном сообщении, что нападение на косовскую полицию «организовал лично» без какого-либо участия госструктур Сербии.

Об активном участии Милана Радойчича в вооруженных столкновениях 24 сентября накануне говорили и сами косовские власти, подтвердив это снимками с видеокамер. Однако, как утверждает глава МВД Косово, «Радойчич — не единственный ответственный за нападение на полицию и даже не главный, ответственность несет руководство Сербии». Тем не менее все имущество Милана Радойчича, включая роскошную виллу на берегу озера Газиводе на севере Косово, власти в конце недели конфисковали.

Обвинениями только в адрес руководства Сербии Приштина не ограничилась. Тот же Джеляль Свечля в конце минувшей недели сообщил, что «Косово изучает возможную причастность России к нападению на полицию».

«Мы обнаружили документы, на основании которых предполагаем, что среди нападавших были и лица из России,— пояснил глава МВД.— Некоторые были в масках, даже задержанные нами члены группы не знали, кто они. Значит, это либо высокопоставленные сотрудники сербских спецслужб, либо люди из России».

Косовскую версию событий 24 сентября, по сути, поддержал и Запад. «Позиция Евросоюза ясна: на севере Косово совершено террористическое нападение»,— заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. А глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал в субботу от Сербии немедленно отвести от границы с Косово войска, которые она развернула там 24 сентября.

С тем же требованием днем ранее к Белграду обратился и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Нападение на косовскую полицию он назвал «тщательно спланированным и скоординированным». «Нападавшие использовали 20 машин для транспортировки оружия, включая противотанковые ракеты, взрывчатку и оборудование. Такие нападения не совершают малые группы»,— заявил Джон Кирби, потребовав привлечь к ответственности исполнителей и организаторов вооруженной акции. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону довел аналогичные тезисы до президента Сербии Александра Вучича.

В пятницу же руководство НАТО одобрило направление в Косово дополнительных сил.

Между тем в тот же день президент Сербии объявил, что не собирается отдавать приказ армии пересекать границу с Косово. Более того, он заверил, что сербские войска будут оттуда отведены.

В воскресенье Александр Вучич выступил с кратким обращением к нации по поводу событий 24 сентября. Президент возмутился, что из-за убийства одного полицейского, которое он осуждает, «преследуют, арестовывают и убивают всех сербов подряд вплоть до 14-го колена», и пообещал «в течение 24 часов представить доказательства того, что действительно произошло».

В понедельник перед журналистами сначала предстал глава косовского департамента правительства Сербии Петар Петкович. Продемонстрировав фото одного из убитых нападавших, серба по национальности, он потребовал обнародовать результаты экспертизы, которая, по его словам, «покрыта тайной, ибо доказывает, что добили раненого». При этом он сослался на показания некого «защищенного свидетеля», которые тот дал в эфире белградского телеканала Pink. «Власти в Приштине лгут о трагедии, а на деле проводят этнические чистки сербов»,— подытожил представитель правительства Сербии.

Затем выступили начальник сербского Генштаба Милан Мойсилович и министр обороны Милош Вучевич. Первый отверг утверждения Приштины, что Сербия готовилась отторгнуть север Косово, заявив, что «сербская армия — серьезная и сильная структура, которая не терпит лжи». Да и Милан Радойчич, по заверению главы Генштаба, «обучения на военном полигоне в Сербии никогда не проходил, а чем он занимается в своем личном имении, армии не касается». Министр обороны же осудил «кампанию, регулярно ведущуюся против сербской армии», и заверил, что, если поступит приказ от президента войти в Косово, «армия выполнит его эффективно и профессионально», проинформировав об этом размещенные там силы НАТО.

По оценке многих сербских журналистов и экспертов, подобные выступления вряд ли можно назвать аргументированным ответом Белграда на серьезные обвинения со стороны косовских властей. А бывший высокопоставленный сотрудник сербского Минобороны Петар Бошкович заметил в интервью белградскому телеканалу N1: «То, что государственная верхушка Сербии молчит, свидетельствует о ее вине и ответственности за последствия. Если не знали, то почему? А если знали, почему допустили?»