В Республике Сербской появятся свои иноагенты

Власти входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской запускают процедуру принятия Закона об иностранных агентах — в начале недели его рассмотрит местный парламент. Согласно закону, иноагентами будут объявлены все местные НКО, получающие финансирование из-за рубежа, и им будет запрещено заниматься политической деятельностью. Власти РС намерены принять этот закон, несмотря на жесткую критику со стороны США и ЕС, что неизбежно еще больше обострит противостояние между руководством Республики Сербской и Западом. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Dado Ruvic / Reuters Президент Республики Сербской Милорад Додик

Фото: Dado Ruvic / Reuters

К обсуждению Закона об иноагентах парламент РС приступает 26 сентября. Его «скорое принятие» анонсировал в свое время президент Республики Сербской Милорад Додик. Еще в конце прошлого года он объявил, что все НКО, получающие средства из-за рубежа, будут означены как иноагенты и должны будут декларировать «все, чем занимаются». При этом Милорад Додик заверил, что закон будет идентичен аналогичному акту США.

В Республике Сербской, согласно официальной статистике, зарегистрировано более 7,5 тыс. НКО, а в Боснии в целом — 25,6 тыс. Точных данных о том, сколько из них получает финансирование из-за рубежа, нет. Однако с учетом того, что присутствие международных структур в Боснии велико, таких НКО может оказаться немало.

Подготовленный для обсуждения и принятия Закон РС об иноагентах предполагает создание регистра НКО, которые получают финансирование из-за рубежа. Им будет запрещено заниматься политической деятельностью, для них предусмотрен более жесткий вид обязательной отчетности. Штрафы за несоблюдение закона составляют от €500 до €2,5 тыс., к тому же деятельность таких НКО может быть запрещена судом по представлению министра юстиции.

Оппоненты властей РС и многие НКО в республике изначально восприняли инициативу Милорада Додика крайне негативно, расценив ее как «начало охоты на неугодные организации». Они утверждают, что законопроект «близок не к американскому, а соответствующему российскому закону».

Инициатива президента Республики Сербской была раскритикована и на Западе. Посольство США в Сараево еще весной расценило, что закон приведет к «нарушению прав и свобод людей в РС», что он «послужит лишь правящей коалиции в ее попытках укрепить власть» и что «закон не имеет ничего общего с американской моделью». По оценке представительства ЕС в Сараево, вводимые новым законом ограничения — «огромный и вызывающий сожаление шаг назад в защите основных прав». А в Венецианской комиссии и Бюро по демократическим институтам и правам человека заявили, что «закон имеет серьезные недостатки, он неясен и противоречив».

Тем не менее власти РС проигнорировали жесткую критику со стороны Запада и запускают процедуру принятия Закона об иноагентах. Это неизбежно приведет к новому обострению противостояния между руководством Республики Сербской (в первую очередь Милорадом Додиком) и Западом.

В последнее время это противостояние заметно усилилось. Дело дошло до того, что президент РС фактически объявил вне закона центральные власти Боснии и высокого представителя мирового сообщества Кристиана Шмидта, выполняющего в стране функции внешнего управляющего, а также пригрозил отделением Республики Сербской. США и ЕС расценили действия Милорада Додика как «спланированный удар по Дейтонским мирным соглашениям (положившим конец войне в Боснии и определившим ее государственное устройство.— “Ъ”), конституционному порядку и государству БиГ».

Отношение к руководству РС стало одной из главных тем на встрече американского госсекретаря Энтони Блинкена с главой немецкого МИДа Анналеной Бербок 15 сентября в США. По ее итогам главы дипломатии США и Германии заявили: «Додик подвергает БиГ огромному риску».

Примерно в то же время сам Милорад Додик анонсировал свой новый визит в Россию в ноябре и встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, с которым он встречается практически ежегодно. И в самой Боснии, и на Западе это заявление господина Додика расценили однозначно: в условиях обострения противостояния с США и ЕС руководство Республики Сербской рассчитывает и впредь на поддержку Москвы.