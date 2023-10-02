Власти Украины больше не считают венгерский банк OTP «спонсором войны»

Национальное агентство по противодействию коррупцию (НАПК) Украины приняло решение окончательно исключить венгерский OTP Bank из списка «спонсоров войны», несмотря на то, что он до сих продолжает работать в России. По данным ведомства, такое решение было принято по итогам переговоров с венгерской стороной.

По данным украинских властей, руководство Венгрии пообещало, что OTP в скором времени может либо снизить свое присутствие на российском рынке, либо вообще уйти с него.

«В ходе дискуссий, продолжавшихся в течение последних нескольких дней круглосуточно при участии Службы внешних связей Евросоюза, OTP Bank взял на себя ряд обязательств относительно своих дальнейших планов на российском рынке НАПК ожидает от банка незамедлительного выполнения достигнутых договоренностей»,— отмечается в сообщении НАПК.

29 сентября статус «спонсора войны» в отношении венгерского кредитного учреждения был временно приостановлен, а сегодня, 2 октября, его с OTP Bank окончательно сняли, уточняют в украинском Национальном агентстве по противодействию коррупции.

OTP Bank был включен в перечень весной 2023 года. Венгрия в том числе из-за этого блокировала выделение Киеву очередного транша помощи Евросоюза. Венгрия и Греция, пять судоходных компаний из которой также внесли в список, по данным СМИ, некоторое время блокировали 11-й пакет санкций из-за внесения их компаний в перечень «спонсоров войны».

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов