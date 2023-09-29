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Коммерсантъ FM
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Киев приостановил статус «спонсора войны» для OTP Bank ради €500 млн от ЕС

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) приостановило статус «спонсора войны» для венгерского OTP Bank и пяти пяти греческих судоходных компаний. Ведомство выразило надежду, что это поспособствует разблокировке Будапештом помощи Евросоюза на €500 млн и что Греция не станет блокировать будущий 12-й пакет антироссийских санкций ЕС.

НАПК принял решение по итогам переговоров по «прекращению сотрудничества с РФ» с представителями компаний и стран, в которых те находятся, говорится в сообщении на сайте ведомства. Теперь у OTP Bank, Dynacom Tankers Management, Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD будет «временно приостановленный статус» в списке «спонсоров войны». Окончательно их исключат из перечня только после «выполнения указанных условий».

OTP Bank был включен в перечень «спонсоров войны» весной 2023 года, пять греческих судоходных компаний — летом. Венгрия в том числе из-за этого блокировала выделение Киеву очередного транша помощи Евросоюза. Венгрия и Греция, по данным СМИ, некоторое время блокировали 11-й пакет санкций из-за внесения их компаний в перечень «спонсоров войны».

Леонид Уварчев

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