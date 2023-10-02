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Коммерсантъ FM
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МИД Словакии вызвал российского посла после заявления Нарышкина

Министерство иностранных дел Словакии вызвало представителя российского посольства из-за заявления главы внешней разведки Сергея Нарышкина, следует из сообщения на сайте МИД Словакии. 28 сентября господин Нарышкин отметил усиление вмешательства администрации президента США Джона Байдена во внутриполитическую ситуацию в Словакии. Он связал это с тем, что в Вашингтоне «явно не хотят получить в Европе еще одного "национально ориентированного В. Орбана"».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Министерство иностранных дел Словакии посчитало заявление господина Нарышкина, которое он сделал накануне выборов, «недопустимым вмешательством Российской Федерации в избирательный процесс в Словацкой Республике». В министерстве подчеркнули, что глава внешней разведки высказался «во время действия моратория на агитацию», говорится в сообщении министерства. По этой причине сегодня, 2 октября, в МИД Словакии был вызван представитель МИД России.

Посольство России в Словакии прокомментировало сложившуюся ситуацию, в дипведомстве не согласны с «надуманными обвинениями».

«В отличие от некоторых нынешних союзников Словакии, мы не лезем во внутренние дела других государств, не занимаемся сменой режимов и разного рода цветными революциями»,— указано в сообщении посольства.

В ведомстве напомнили, что Вашингтон выделил $5 млн Министерству обороны Словакии на противодействие дезинформации, что на деле «стало борьбой со свободой мнения, в том числе в ходе прошедшей предвыборной кампании».

Подробнее про выборы в Словакии — в материале «Словакия избрала старый "Курс"».

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