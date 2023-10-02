Губернатор ХМАО: в регионе не будут строиться «дворцы» для бездомных животных

На встрече с жителями Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в воскресенье, 1 октября, губернатор Наталья Комарова заявила, что ответственность за бездомных животных на улицах региона несут граждане. Видеозапись со встречи вчера, 1 октября, была опубликована на странице главы округа во «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Комарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Наталья Комарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Животные без хозяина не появляются из ниоткуда. Посмотрите сами на себя. И вот так вот вести себя, требовать жестко нужно с каждого, начиная с себя. Я что, тут буду дворцы строить для бездомных животных?» — заявила губернатор Комарова, отвечая на вопрос местной жительницы о проблеме бродячих собак на улицах региона.

По словам Натальи Комаровой, в регионе утвержден документ, в соответствии с которым в 2025 году на улицах не должно остаться бродячих животных. У каждого животного должен появиться хозяин, либо они будут находиться на содержании муниципалитетов. Госпожа Комарова призвала жителей Югры сообщать о бродячих животных в ветслужбы либо волонтерам.

Следователи ХМАО начали проверку из-за шести случаев нападения бродячих собак на людей. Как сообщила пресс-служба окружного ведомства, проверка проводится по признакам преступления по ст. 293 УК РФ (халатность). Специалисты дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных

В июле Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону об ответственном обращении с животными, предоставив региональным властям возможность принимать самостоятельные меры контроля за бездомными особями. Действующее законодательство, напомним, регулирует вопрос контроля численности таких животных на федеральном уровне. Регионы должны в обязательном порядке придерживаться программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду» (ОСВВ), а любые способы умерщвления запрещены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты сделали финт хвостом».

Полина Хабарова, Екатеринбург