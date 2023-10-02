Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор ХМАО: в регионе не будут строиться «дворцы» для бездомных животных

На встрече с жителями Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) в воскресенье, 1 октября, губернатор Наталья Комарова заявила, что ответственность за бездомных животных на улицах региона несут граждане. Видеозапись со встречи вчера, 1 октября, была опубликована на странице главы округа во «ВКонтакте».

Наталья Комарова

Наталья Комарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Наталья Комарова

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Животные без хозяина не появляются из ниоткуда. Посмотрите сами на себя. И вот так вот вести себя, требовать жестко нужно с каждого, начиная с себя. Я что, тут буду дворцы строить для бездомных животных?» — заявила губернатор Комарова, отвечая на вопрос местной жительницы о проблеме бродячих собак на улицах региона.

По словам Натальи Комаровой, в регионе утвержден документ, в соответствии с которым в 2025 году на улицах не должно остаться бродячих животных. У каждого животного должен появиться хозяин, либо они будут находиться на содержании муниципалитетов. Госпожа Комарова призвала жителей Югры сообщать о бродячих животных в ветслужбы либо волонтерам.

Следователи ХМАО начали проверку из-за шести случаев нападения бродячих собак на людей. Как сообщила пресс-служба окружного ведомства, проверка проводится по признакам преступления по ст. 293 УК РФ (халатность). Специалисты дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных

В июле Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону об ответственном обращении с животными, предоставив региональным властям возможность принимать самостоятельные меры контроля за бездомными особями. Действующее законодательство, напомним, регулирует вопрос контроля численности таких животных на федеральном уровне. Регионы должны в обязательном порядке придерживаться программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду» (ОСВВ), а любые способы умерщвления запрещены.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты сделали финт хвостом».

Полина Хабарова, Екатеринбург

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...