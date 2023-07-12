Депутаты сделали финт хвостом

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону об ответственном обращении с животными, предоставив региональным властям возможность принимать самостоятельные меры контроля бездомных особей. Однако по-прежнему непонятно, идет ли речь о легализации умерщвления в ряде случаев животных без хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Регионам отдали собак, но не объяснили, что с ними делать

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Регионам отдали собак, но не объяснили, что с ними делать

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В среду Госдума приняла поправки к ФЗ об ответственном обращении с животными, наделяющие регионы дополнительными возможностями контроля численности бездомных особей. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2023 года группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по экологии Дмитрием Кобылкиным (ЕР). Эта работа, напомним, проходила на фоне нескольких вызвавших широкий резонанс случаев нападения бездомных собак на людей.

Действующее законодательство, напомним, регулирует вопрос контроля численности таких животных на федеральном уровне. Регионы должны в обязательном порядке придерживаться программы «Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в среду» (ОСВВ), а любые способы умерщвления запрещены.

В документе, который прошел первое чтение 16 мая, власти субъектов получали возможность самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными — «с учетом географической, климатической, социально-экономической и иной специфики».

Для этого предлагалось не применять пункты ФЗ об ответственном обращении с животными, в которых и был закреплен принцип ОСВВ.

Инициатива вызвала резкую критику со стороны зоозащитников. Они опасались, что изменения «развяжут руки живодерам», так как регионы смогут ввести свои законодательные акты, предусматривающие эвтаназию бездомных особей. Отрицательные отзывы на законопроект дали в правительстве Нижегородской области (где с проблемой бездомных животных справляются и с помощью действующих принципов) и Общественной палате РФ. Не поддержала принятие законопроекта и партия «Справедливая Россия — За правду». Также поправки не устроили РПЦ. Руководитель управления по работе с общественными организациями синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Димитрий Рощин посчитал, что законопроект «в предложенной редакции не может быть поддержан». «Позиция церкви: мы не поддерживаем законодательные инициативы о том, чтобы бездомных животных умерщвлять, а также не поддерживаем инициативы передать регионам право решать, умерщвлять или не умерщвлять отловленных бездомных животных,— пояснил глава отдела социального служения Московской городской епархии Михаил Потокин.— Должно быть одно правило для всех: чтобы бездомных животных можно было отлавливать, но не умерщвлять».

Ко второму чтению законопроект дорабатывала рабочая группа комитета Госдумы по экологии во главе с депутатом Владимиром Бурматовым. Концепция вызвала целый ряд замечаний, рассказал парламентарий, к тому же поступило 25 тыс. предложений, большинство из которых были связаны с беспокойством об изъятии принципа ОСВВ из законодательства.

В законопроект в результате были возвращены пункты об обязательности ОСВВ. Однако появилось уточнение: «если иное не установлено законодательными актами субъектов Российской Федерации».

По мнению депутата, речь идет о таких мероприятиях, как мониторинг численности животных без владельцев, льготная стерилизация и регистрация собак или даже «уроки доброты». «Все эти дополнения не могут противоречить федеральным законам, провозглашающим запрет жесткого обращения с животными,— настаивает единоросс,— ведь 17-я статья не допускает такие меры контроля».

“Ъ” еще в ходе обсуждения законопроекта перед первым чтением интересовался у законодателей, позволяют ли новые формулировки умерщвлять бездомных животных. Тогда ответа на этот вопрос не нашлось. Ответить на прямой вопрос у депутатов не получилось и сейчас. Владимир Бурматов сказал лишь, что «регионы еще до поправок имели право в ряде случаев реализовывать эвтаназию, например когда животные демонстрируют немотивированную агрессию».

Отметим, в среду ходе обсуждения в Госдуме справедливоросс Олег Нилов, очевидно, тоже не найдя ответ, пытался пристыдить коллег: «Такая спешка нужна при ловле блох, а не при принятии решения, которое можно обсуждать десятилетиями». Он уверен, что профильным комитетам «просто хочется спихнуть с себя ответственность в регионы», вместо того чтобы «тщательно проработать вопросы чипирования особей, ответственности владельцев и другие необходимые меры».

Полина Ячменникова