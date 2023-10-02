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Коммерсантъ FM
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Первый в РФ федеральный центр обучения пилотированию БПЛА открылся в «Руднево»

В московском индустриальном парке «Руднево» открылся первый в России федеральный образовательный центр по обучению пилотированию беспилотных летательных аппаратов. Центром будут совместно руководить Федерация гонок дронов России и компания «Ростелеком».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщает «РИА Новости», пройти обучение в новом центре по программе пилотирования беспилотниками может любой желающий. В ближайшем будущем центр планирует обучить более одного миллиона специалистов.

«В первую очередь мы хотели бы поддержать создание новой отрасли экономики — у нас нет сомнения, что это будет отрасль — новые сферы жизни, поддержать новых людей, которые будут развивать эту отрасль»,— рассказал в ходе открытия центра президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. По данным Федерации гонок дронов РФ, процесс обучения управлению БПЛА составляет порядка 240 часов, в ближайшее время обучение пилотов будет «поставлено на поток».

В начале июля нынешнего года вице-премьер России Андрей Белоусов поручил властям регионов разработать программы развития беспилотных авиационных систем. Ожидается, что до конца 2023 года будет создана программа по легализации применения беспилотников. Минпромторг, Минтранс и Росавиация готовятся к тому, чтобы вывести дроны из серой зоны.

27 апреля прошло совещание по развитию беспилотной авиации с участием президента РФ Владимира Путина. Глава государства назвал данную отрасль «важнейшим направлением деятельности страны» и оценил ее объем в 1 трлн руб., а также предложил начинать учить управлению дронами в российских школах.

Представители беспилотной авиации сообщают, что за год спрос на специалистов в этой сфере вырос минимум вдвое. Сейчас открыто 2–3 тыс. вакансий, всего в отрасли заняты до 25 тыс. человек. Однако средняя зарплата выросла незначительно и составляет около 115 тыс. руб. Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что спрос создает в основном гособоронзаказ, и ставят вопрос о востребованности специалистов по завершении военных действий.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Беспилоты гражданской авиации».

Александр Кислов

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