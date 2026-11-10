Места общего впечатления
Как современные пространства становятся lifestyle-платформами?
Еще недавно общественные пространства воспринимались утилитарно: магазин как место для покупок, офис — для работы, а жилой комплекс — для жизни. Сегодня границы между этими функциями становятся менее очевидными. В магазине одежды можно выпить кофе и послушать джаз. Появился смысл поехать в жилой комплекс на другом конце Москвы, чтобы попасть в музей современного искусства. А в поликлинике сейчас не только принимают доктора, но и выступают артисты. Бизнесу уже недостаточно привлечь покупателя или клиента, нужно создать впечатление, которое захочется пережить, запомнить и показать другим.
Как появился тренд?
Одними из первых подобную философию освоили люксовые бренды. Для них продажа товара давно не сводится к его функциям. Покупателю важны эстетика, культурные ассоциации, история и принадлежность к определенному образу жизни.
Показателен пример LVMH. В 2014 году в Париже открылся Fondation Louis Vuitton — культурный центр, посвященный современному искусству. Посетители приходят сюда не за сумкой или одеждой, но все равно соприкасаются с культурным миром, который формирует бренд.
Это касается и бутиков. У Louis Vuitton по всему миру есть флагманские магазины с гастрономическими пространствами. Покупатель может просто зайти в магазин за сумкой, а может провести там час, выпить брендированный кофе, сделать фотографии и уйти не только с покупкой, но и с историей, которой захочется поделиться.
Гибридные пространства в России
Логику lifestyle-пространств осваивают и массовые бренды одежды. Новый формат магазина помогает им выделиться на насыщенном рынке.
В этом году в Москве открылось двухэтажное пространство Love Republic Maison. Оно скорее напоминает частный дом, чем традиционный магазин: повсюду разбросаны аксессуары, в углу стоит ванна, а на полках — книги о моде. Даже стеллажи с одеждой, стоящие вдоль стен, можно разглядеть не сразу. Летом по выходным покупателям помогали стилисты и визажисты, в том числе известные, а по пятницам работал Bubble Bar с игристым вином и диджей-сетами на виниле.
Другой пример — магазин бренда мужской уличной моды Tears Of. Помимо одежды, здесь представлены книги Assouline, виниловые пластинки, другая приятная мелочь, а также работает кофейная зона. По воскресеньям проходят концерты с живой музыкой. Пространство открылось в 2024 году, а его интерьер с использованием натуральных фактур отсылает к американской архитектуре и дизайну 1950-х.
В обоих случаях магазин становится местом, куда можно прийти не только за покупкой. Дополнительные функции создают поводы для визита, а мероприятия помогают выстраивать менее формальные отношения с аудиторией. Есть и прагматичный эффект: посетители и инфлюенсеры нативно продвигают пространство в социальных сетях.
Продавать образ жизни
В маркетинге девелоперов все чаще используется концепция 15-минутного города, популяризированная французским урбанистом Карлосом Морено. Согласно ей, основные потребности человека должны удовлетворяться в пределах 15 минут пешком от дома. Речь идет не только о работе, школе и поликлинике, но и о спорте, отдыхе и культуре.
Один из заметных московских примеров — жилой квартал ЗИЛАРТ от ЛСР. Здесь есть открытые пространства и набережная, а также работает одноименный музей. Основу собрания составила частная коллекция семьи Андрея Молчанова, основателя ЛСР. По информации музея, фонд насчитывает более 8 тыс. предметов и продолжает пополняться.
Другой инструмент — интеграция искусства в городскую среду при благоустройстве. В Москве уже десятки жилых комплексов со скульптурами: в феврале 2025 года в STONE Towers появилась работа «Ангел» Евгения Желвакова, в квартале Lucky от Vesper установлена серия «Посетитель» бельгийского художника Гвидо Делеу, а в этом году в ЖК «Мод» от MR открылся целый парк арт-объектов.
Не только бизнес
Логика lifestyle-пространств выходит за пределы коммерческого сектора. Один из любопытных примеров — поликлиника на Патриарших прудах. Ее входную зону украшают временные инсталляции, оформление обновляют к праздникам и смене сезонов. Есть и фотозоны для постов в социальных сетях. Внутри можно не только получить медицинскую помощь, но и выпить кофе.
Опыт оказался успешным, и департамент здравоохранения Москвы распространил практику еще на десять медучреждений. В рамках акции «Ночь в поликлинике» в августе 2026 года жители столицы могли совместить заботу о здоровье с культурной программой: посмотреть спектакли и кино, посетить выступления артистов.
Когда это перестает работать?
В 2010-х, на фоне конкуренции за ИТ-специалистов, компании стремились сделать офисы максимально комфортными. Например, в московском офисе «ВКонтакте» есть не только рабочие места и переговорные, но и игровые зоны, спортивная инфраструктура и безлимитный кофе. Такие решения стали частью образа современных компаний и инструментом привлечения кадров.
Однако со временем отношение к бонусам изменилось. Согласно исследованию Русской школы управления и hh.ru, проведенному в 2025 году среди работодателей и HR-специалистов, настольные игры и игровые приставки перестали считаться значимым преимуществом для 26% опрошенных, а бесплатные снеки и кофе — для 24%.
Эти данные показывают разницу между дополнительным комфортом и базовыми условиями. Когда бонусы становятся привычными, они перестают выделять работодателя. Вместе с тем, на сегодняшнем кризисном рынке труда на передний план выходит достойная зарплата, понятные задачи и прозрачная коммуникация, которые не заменит игровая комната.
Избыточная инфраструктура в офисе также может восприниматься неоднозначно — как попытка сделать рабочее место настолько привлекательным, чтобы человек как можно реже покидал его. Пространство работает на бренд, пока его функции соответствуют реальным потребностям аудитории. Если дополнительные впечатления подменяют решение основных задач, эффект может оказаться противоположным.
Что будет дальше?
Пока еще lifestyle-пространства помогают брендам выделяться. Но если у каждого нового жилого комплекса появляется собственная скульптура, а у каждого магазина — кофейная зона, то преимущества становятся базовым минимумом.
В такой ситуации на первый план выходят не отдельные атрибуты, а качество опыта в целом. Насколько пространство соответствует характеру бренда? Есть ли у событий самостоятельная ценность? Возникают ли вокруг места устойчивые сообщества? Иначе дополнительные функции рискуют стать привычными, перестать привлекать внимание или вовсе выглядеть попыткой скрыть недостатки основного продукта.
В конечном счете кафе в магазине, искусство во дворе жилого комплекса или концерт в поликлинике — не самоцель, а инструменты, придающие пространству дополнительный смысл. Именно здесь проходит граница между декорацией и полноценной lifestyle-платформой. Первая создает впечатление на короткое время, а вторая предлагает опыт, ради которого люди готовы возвращаться.