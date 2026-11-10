Места общего впечатления

Еще недавно общественные пространства воспринимались утилитарно: магазин как место для покупок, офис — для работы, а жилой комплекс — для жизни. Сегодня границы между этими функциями становятся менее очевидными. В магазине одежды можно выпить кофе и послушать джаз. Появился смысл поехать в жилой комплекс на другом конце Москвы, чтобы попасть в музей современного искусства. А в поликлинике сейчас не только принимают доктора, но и выступают артисты. Бизнесу уже недостаточно привлечь покупателя или клиента, нужно создать впечатление, которое захочется пережить, запомнить и показать другим.