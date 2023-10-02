Георгий Беджамов получил повестку из Москвы

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по резонансному уголовному делу — о крахе входившего в топ-40 российских кредитных учреждений Внешпромбанка. Скрывшийся в Великобритании его бывший бенефициар Георгий Беджамов заочно обвиняется в присвоении 156 млрд руб. вкладчиков, которые были выведены на счета подставных фирм. Властям РФ не удалось добиться экстрадиции беглого банкира из-за рубежа, поэтому его будут судить заочно. При этом в Москве завершается суд над его ближайшими соратниками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Георгия Беджамова (на фото) отказались выдать России, теперь она может направить приговор банкиру для исполнения Великобритании

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Георгия Беджамова (на фото) отказались выдать России, теперь она может направить приговор банкиру для исполнения Великобритании

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО "Внешпромбанк" Георгия Беджамова»,— сообщили “Ъ” в надзорном ведомстве, пояснив, что он заочно обвиняется в присвоении или растрате, совершенными организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, еще в 2009 году господин Беджамов вместе со своей родной сестрой Ларисой Маркус, президентом Внешпромбанка, «создали преступную группу, в состав которой вошли вице-президент кредитного учреждения Елена Глушакова, первый вице-президент Али Аджина, руководитель кредитного отдела Мария Клюева и другие лица». По мнению следователей Следственного департамента (СД) МВД, который возбудил уголовное дело, и помогавших им оперативникам управления «К» ФСБ РФ, с апреля 2009 по декабрь 2015 года с помощью «выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные соучастникам счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания с депозитных счетов клиентов банка без их ведома и согласия» было похищено более 156 млрд руб. Стоит отметить, что материалы дела направлены для проведения заочного процесса в Хамовнический райсуд столицы.

Между тем в нем с июля 2021 года идет процесс по аналогичному обвинению, но только в отношении не виртуальных, а вполне реальных подсудимых. Как рассказывал “Ъ”, это бывший вице-президент Внешпромбанка Али Аджина, Лариса Маркус и занимавшаяся, по версии следствия, юридическим сопровождением сделок, а также сбором кредитных досье фиктивных юридических лиц Марина Клюева и еще четверо сотрудников банка. Интересно, что если для всех фигурантов дела сумма причиненного ущерба составляет 156 млрд, то для госпожи Маркус она намного ниже — около 33 млрд. Ей вменяется всего лишь один преступный эпизод, а не два, как всем остальным.

Как рассказывал “Ъ”, она уже была осуждена за хищение остальной суммы на 8,5 года колонии, а сейчас считается уже отбывшей наказание, и из «женского» СИЗО-6 в Печатниках ее доставляют в суд как арестантку именно в рамках ее второго дела. Кроме того, успела отсидеть и условно-досрочно освободиться Елена Глушакова, получившая по приговору в особом порядке скорее символическое наказание в обмен на признательные показания. Буквально на днях она сама являлась в суд давать показания уже как свидетель.

Сейчас завершается стадия представления доказательств адвокатами, после чего начнутся прения сторон, и суд удалится на приговор. «Никто из подсудимых своей вины не признает»,— сообщил “Ъ” один из представителей защиты.

По словам адвоката, большая часть свидетелей, включая даже сотрудников ЦБ, подтвердила, что Внешпромбанк был вполне жизнеспособной организацией и мог продолжать свою деятельность, если бы у него не отозвали лицензию.

Как отметил защитник, говорить о выдаче якобы заведомо невозвратных кредитов по крайней мере некорректно. В частности, один из заемщиков, названный компанией, не ведущей реальной финансово-хозяйственной деятельности, сумел выплатить АСВ 250 млн руб., причем с причитающимися процентами.

Напомним, что уголовное дело о хищениях средств Внешпромбанка было возбуждено СД МВД за месяц до решения ЦБ об отзыве у кредитной организации лицензии. В марте 2016 года банк был признан банкротом. До отзыва лицензии он входил в топ-40 в России по размеру активов. По данным АСВ, его долги превысили 200 млрд руб.

К бывшим владельцам и топ-менеджерам банка, в том числе Георгию Беджамову, Ларисе Маркус и Екатерине Глушаковой, АСВ в арбитраж заявлен иск о привлечении их к субсидиарной ответственности на сумму около 217 млрд руб. В рамках дела был наложен обеспечительный арест на 574 земельных участка в Подмосковье и Рязанской области, 204 из которых принадлежат Али Аджине, а также квартиры и дома.

Георгий Беджамов, как рассказывал “Ъ”, смог избежать экстрадиции в Россию как из Монако, так и Великобритании, чьи власти отказались удовлетворить соответствующие запросы. Однако в судах он проиграл ряд процессов о возмещении причиненных убытков, и только в 2019 году Высокий суд Лондона арестовал активы Георгия Беджамова на сумму до £1,34 млрд, что тогда составляло около 95,5 млрд руб.

Сергей Сергеев