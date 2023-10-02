Юрлицо производителя смартфонов Inoi начало процедуру ликвидации

«Ъ» обнаружил в «СПАРК-Интерфакс», что 22 сентября ООО «Иной» (выпускает смартфоны под брендом Inoi) вошло в стадию ликвидации по собственному заявлению от 7 сентября. Ликвидатором назначен бенефициар компании и бывший совладелец IT-дистрибутора VVP Group Сергей Фомин. В Inoi не ответили «Ъ».

В конце 2022 года источники рассказали «Ъ», что российский производитель смартфонов под брендом Inoi ушел из РФ, что стало прецедентным случаем. В самой компании заявили, что не дают комментарии российским СМИ, поскольку организация эстонская (см. «Ъ» от 26 ноября). Помимо этого с сайта компании пропали ранее присутствовавшие регионы России и Белоруссии.

В 2017 году Inoi стал первым смартфоном на отечественной операционной системе «Аврора», однако после неудовлетворительных результатов компания начала продажи смартфонов на ОС Android. (см. «Ъ» от 13 апреля 2018 года).

Как сообщали «Ведомости» в конце апреля, продажи российских смартфонов за год упали примерно в два раза, до 46,9 тыс. штук. При этом самыми популярными устройствами стали гаджеты от BQ и Inoi.

Тимофей Корнев