Inoi стал чужим

До недавнего времени российский бренд смартфонов и кнопочных телефонов китайской сборки Inoi теперь позиционирует себя как эстонский и покидает РФ. Inoi был первым смартфоном, поддерживавшим отечественную операционную систему «Аврора», но позже бренд переключился на Android и в 2019 году занял лидирующие позиции по поставкам в Россию бюджетных устройств. Сейчас его доля в продажах кнопочных телефонов составляет 5,9%, а в смартфонах — менее 1%. Номинально уход российского бренда телефонов из страны происходит впервые, говорят эксперты. По их мнению, это связано с желанием сохранить зарубежных партнеров и поставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Inoi Фото: Inoi

Как рассказали источники “Ъ”, российский бренд телефонов Inoi (ООО «Иной»), принадлежащий бывшему совладельцу IT-дистрибутора VVP Group (выступает официальным поставщиком бренда) Сергею Фомину, ушел из страны. Представитель бренда заявил “Ъ”, что компания «не дает комментарии в РФ, поскольку она эстонская». Уход Inoi подтвердил источник, близкий к компании. По его словам, это произошло около месяца назад.

На официальном сайте производителя телефонов нет ранее присутствовавших там регионов Россия и Белоруссия, вместо них используется флаг СНГ. Флаг России исчез с сайта Inoi в промежутке между 31 марта и 5 сентября, свидетельствуют архивные копии на сервисе Wayback Machine. Устройства Inoi по-прежнему есть в продаже в магазинах «Эльдорадо», «Ситилинк», «Билайн» и др. В этих компаниях отказались от комментариев.

VVP Group начала работу в России в 1993 году. В ее портфеле помимо Inoi бренды смартфонов Samsung, Nokia, Oppo, Infinix, Xiaomi, следует из данных сайта компании. Основное юрлицо группы — ООО «Центр Дистрибьюции», по данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас на 100% принадлежит Ирине Сибирцевой, до мая 2021 года бенефициаром был Глеб Сибирцев. Сергей Фомин выступал основным владельцем в 2007–2012 годах. Выручка ООО «Центр Дистрибьюции» в 2021 году составила 4,9 млрд руб., чистая прибыль — 53 млн руб. Выручка и прибыль ООО «Иной» в 2021 году составили 749 млн руб. и 3 млн руб. соответственно. Господин Фомин 3 октября купил 100% доли магазина техники «Байон», торговая марка которого зарегистрирована в Эстонии, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

На официальном сайте VVP Group сейчас также отсутствует информация о представительстве в России, карта сайта ведет на страницу Казахстана и Узбекистана. В группе не ответили “Ъ”.

Под брендом Inoi был создан первый смартфон на российской ОС Sailfish Mobile в 2017 году (позже переименована в «Аврора»), устройства планировалось поставлять в корпоративный сегмент, но продажи не достигли заметных результатов и бренд решил переключиться на бюджетные Android-смартфоны китайской сборки (см. “Ъ” от 13 апреля 2018 года). Год спустя Inoi стал лидером по поставкам в Россию бюджетных телефонов (см. “Ъ” от 18 июня 2019 года). В 2019 году VVP Group конкурировала с Merlion в тендере на поставку планшетов на «Аврора» для Всероссийской переписи населения, однако позже повторный тендер выиграл производитель «Аквариус» (см. “Ъ” от 21 ноября 2019 года).

Кнопочные телефоны от Inoi за девять месяцев 2022 года в России заняли восьмое место в своем сегменте с долей рынка 5,9% в штучных продажах, за аналогичный период прошлого года показатель составлял 3,1%, следует из данных «Марвел-Дистрибуции». Лидером сегмента в 2022 году стал другой российский бренд — F+ — с долей 16,7% (годом ранее — 9,7%). Также среди крупных игроков — Philips с 14,3% (в прошлом году 13,2%) и Nokia с 12,8% (18,5%). По словам собеседника “Ъ” на рынке электроники, в смартфонах Inoi занимает менее 1% рынка.

Уход Inoi из России никак не повлияет на рынок в целом, поскольку доля компании была минимальной, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Другой вопрос, подчеркивает эксперт, как Inoi будет распространять продукцию за пределами России: в той же Эстонии «продажи если и будут расти, то очень медленно». Господин Кусков отмечает, что формально российский бренд телефонов впервые покидает страну. Причиной, по его мнению, может быть желание «дистанцироваться от военной операции на Украине, чтобы избежать проблем с иностранными партнерами и поставками».

Тимофей Корнев, Юрий Литвиненко