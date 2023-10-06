Каждой твари по системе

На фоне отказа ряда госструктур и корпораций от иностранных мобильных операционных систем (ОС, с середины лета Минцифры, Минпромторг, Минфин, «Ростех» и «Росатом» уже запретили сотрудникам использовать iPhone для рабочих коммуникаций, аргументируя это тем, что американская ОС небезопасна) все интереснее становится наблюдать за борьбой за выживание продуктов профильных российских разработчиков. Потому что сейчас их явно больше, чем может переварить нормально работающий рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Тимофей Корнев

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Во всем мире порядка 11 основных мобильных ОС, локальные есть, например, в Китае (HarmonуOS) и Индии (BharOS). Между тем только в России пытаются развиваться «Аврора» (ОМП, принадлежит «Ростелекому»), Kaspersky OS, Astra Mobile (ГК «Астра»), РОСА (разработки НТЦ ИТ РОСА структур бывшего министра связи Леонида Реймана), «Ред ОС» («Ред Софт») и разработка «Ядро» на основе открытого кода Android. В конце 2022 года стало известно, что VK, «Сбер», «Яндекс» и другие компании планируют создать консорциум по разработке российского аналога Android. Актуальной информации о судьбе проекта нет, но, по моим данным, вскоре появится еще одна система: «БазАльт СПО» курирует разработку ОС ALT Mobile.

А ведь основная проблема для миграции пользователей на новые ОС никуда не делась — отсутствие адаптированных под них программ и приложений. Разработчики ориентируются на востребованные потребителями Android и iOS. Большинство российских ОС разработаны на основе Linux, но, например, у «Авроры» есть закрытые части кода. Свое ядро имеет Kaspersky OS. И если Linux — достаточно старая система, под которую в целом уже создано немало программ, чья адаптация к мобильным версиям может быть не очень затратной, то с Kaspersky OS и «Авророй» все сложнее и дороже. Создатели последней уже озаботились «костылями» и предлагают пользователям эмулятор в виде Avroid (см. “Ъ” от 11 сентября).

Тот факт, что у системы «Ростелекома» есть эмулятор и магазин приложений от VK, с одной стороны, дает ей преимущества. Но разработчики настаивают, что даже с учетом этого адаптация приложений под системы на Linux, а тем более Android будет значительно проще и дешевле.

Наблюдая весь этот зоопарк решений, становится очевидно, что властям рано или поздно придется обозначить разработчикам вектор развития, то есть четко сказать, за каким именно зайцем гнаться. Иначе не выживет никто.

Поэтому вероятно, что в перспективе года стоит ожидать выбор наиболее перспективной мобильной ОС, как Минцифры уже сделало с компьютерными системами, где были определены Astra Linux, ОС «Альт» и «Ред ОС», под которые необходимо писать ПО, если разработчик хочет претендовать на льготы.