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Коммерсантъ FM
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Поток беженцев из Нагорного Карабаха в Армению практически прекратился

Поток вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха в Армению почти прекратился, в регионе остались только должностные лица и ограниченное количество жителей. Всего из Нагорного Карабаха прибыли 100 520 человек. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян.

«По состоянию на 16:00 в Армению прибыли 100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Как видите, число практически не изменилось со вчерашнего дня, это означает, что основной поток людей остановился. В регионе остаются должностные лица и ограниченное количество населения»,— рассказала госпожа Багдасарян (цитата Armenian News). Она уточнила, что 89 167 человек из общего числа прибывших уже зарегистрированы.

По данным властей Армении, до военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе проживало около 120 тыс. армян. ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что в Степанакерте до сих пор остаются бывшие лидеры Нагорно-Карабахской республики Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян.

Сегодня, 2 октября, Азербайджан представил план по реинтеграции армян, оставшихся в Нагорном Карабахе. Согласно плану, управление в Нагорном Карабахе будут осуществлять специальные представительства президента Азербайджана. Баку заявил, что армянскому населению Карабаха гарантируется право на сохранение и развитие культуры, обеспечиваются свобода вероисповедания и возможность использовать армянский язык.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Милена Костерева

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