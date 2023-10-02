ТАСС: бывшие лидеры Арцаха остаются в Степанакерте

Бывшие лидеры непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян не выехали из Степанакерта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из их ближайшего окружения.

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«Все три бывших лидера по состоянию на 11:00 мск находятся в Степанакерте. В настоящее время ведутся переговоры с азербайджанской стороной»,— заявил собеседник агентства, не приведя подробностей. Власти НКР и Азербайджана информацию не комментировали.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в непризнанной республике. Спустя сутки Баку и власти Карабаха договорились о прекращении огня. СМИ писали, что Азербайджан потребовал выдать ему госдеятелей Карабаха. 27 сентября был задержан бывший госминистр НКР Рубен Варданян, его арестовали на четыре месяца.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Лаура Кеффер