Песков: указ Путина способствует переселению в Россию граждан Украины

Указ Владимира Путина о возможности для украинцев въезжать в РФ по внутренним паспортам обусловлен большим числом желающих жить в России, утверждает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. С 29 сентября указом господина Путина украинским гражданам разрешено въезжать в РФ по паспорту Украины.

Господин Песков уверяет, что многие украинцы хотят «полностью связать свою жизнь» с Россией. «Дело в том, что многие граждане Украины приезжают в нашу страну, многие хотят полностью связать свою жизнь с нашей страной, и, конечно, такие меры способствуют переселению сюда именно тех людей, которые хотят к нам переехать»,— сказал он во время пресс-колла.

В перечень документов, по которым гражданин Украины может въезжать в РФ и выезжать из России, также входят дипломатический паспорт и свидетельство о рождении (для детей до 16 лет). Согласно указу президента, въехать в Россию граждане Украины могут, даже если срок действия их документов истек.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер