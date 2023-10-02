Песков рассказал, как Москва может ответить на аресты автомобилей с номерами РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдным запрет на въезд в страны ЕС автомобилей с российскими номерами. По его словам, Россия ответит таким образом, каким ей будет выгодно. Он подчеркнул, что ответ не обязательно будет «зеркальным».

«Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция»,— сказал на господин Песков во время пресс-колла. По его словам, «подобные абсолютно абсурдные решения» плохо влияют на отношения России с Евросоюзом и «далеко не красят руководство этих стран».

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение к санкциям, которое фактически запретило автомобилям с российским номерами въезжать в страны Евросоюза. Ограничения, обозначенные в документе, уже были введены Финляндией, Германией, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей.

Сегодня, 2 октября, вечером аналогичный запрет вводит Болгария. С завтрашнего дня, 3 октября, на машине с российской регистрацией нельзя будет въехать в Норвегию.

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