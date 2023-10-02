Болгария запретит въезд автомобилей с российскими номерами с 2 октября

Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами до конца сегодняшнего дня, 2 октября. Глава болгарской пограничной полиции Антон Златанов отметил, что запрет будет распространяться как на легковые машины, так и на грузовики.

«Мы очень активно работали с четверга до вчерашнего дня. Я уверен, что к концу дня (понедельника) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей»,— сообщил глава болгарской пограничной полиции, его слова приводит местное издание «24 часа».

При этом Антон Златанов не смог уточнить точное количество российских автомобилей, которые въезжают в Болгарию каждый месяц, но подчеркнул, что их не так много.

8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснение к санкциям, в котором указывается, что российские граждане не могут въезжать в страны Евросоюза на автомобилях с российскими номерами. Подобные ограничения уже были введены Финляндией, Эстонией, Литвой, Латвией и Польшей.

Подробнее — в материале «Ъ» «О шмон, ты мир».

Анастасия Ларина