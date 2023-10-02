«Европа обрела нового Орбана»

Зарубежные средства массовой информации уделили беспрецедентно много внимания парламентским выборам в Словакии. Их итогом может стать возвращение к власти Роберта Фицо. Это, считают аналитики, усиливает «пророссийский блок» в ЕС и НАТО и отражает «усталость Запада» от конфликта на Украине.

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Фото: Eva Kornikova, Reuters Роберт Фицо

Фото: Eva Kornikova, Reuters

Победа на парламентских выборах в Словакии Роберта Фицо, бывшего премьер-министра, занимающего пророссийскую позицию, является еще одним признаком ослабления поддержки Украины на Западе. Словакия — маленькая страна с историческими симпатиями к России, и характер коалиционного правительства, которое господин Фицо попытается сформировать, неясен. Он может больше склоняться к прагматизму, как это делает крайне правая премьер-министр Италии Джорджа Мелони после своего избрания в прошлом году. Тем не менее сдвиг в Словакии очевиден: это была первая страна, поставившая истребители на Украину.

В Центральной Европе, которая когда-то была центром ожесточенных антироссийских настроений, эта война теперь воспринимается не так однозначно. Поскольку Словакия, Венгрия и Сербия проявляют значительную симпатию к президенту России Владимиру Путину, настроения изменились. Даже Польша, ярый сторонник Украины, которая приняла более 1,5 млн беженцев во время войны, недавно закрыла границу для импорта украинского зерна по низким ценам.

Возвращение к власти Роберта Фицо, вспыльчивого сторонника жесткой линии, симпатизирующего Москве, может разрушить ключевое звено в западном военном альянсе, поддерживающем Украину. Это привлекло огромное международное внимание к голосованию в стране с населением всего в 5,5 млн. Политика Фицо сочетает крайне левую социальную линию с национализмом и консервативными позициями, которые больше ассоциируются с праворадикальными. Он назвал усыновление детей однополыми парами извращением и обвинил журналистов в создании организованной преступной группировки. В последние годы его риторика была пронизана маргинальными теориями заговора и пророссийской дезинформацией. Он обвинил финансиста Джорджа Сороса в выборе президентов страны и «украинских нацистов и фашистов» — в развязывании войны.

Фицо оседлал волну, поднявшую популистов по всей Европе — от Германии и Австрии до Финляндии,— поскольку партии извлекают выгоду из растущего скептицизма в отношении войны и повышения стоимости жизни.

Все в Словакии считали Роберта Фицо политическим мертвецом, но популист и националист, который трижды занимал пост премьер-министра, снова у власти. И он настроен радикальнее, чем когда бы то ни было, и жаждет мести. Фицо сумел капитализировать беспокойство избирателей, разжечь их страхи и представить себя спасителем. Сначала страна пострадала от пандемии коронавируса, потом испытала нестабильность из-за боевых действий в соседней Украине. На этом фоне Фицо пообещал словакам стабильность и безопасность, а также окончание военной помощи Украине. Националистическая, популистская, ксенофобская и антиукраинская риторика 59-летнего политического ветерана встревожила западные столицы, которые видят опасность того, что он станет новым Виктором Орбаном в ЕС и НАТО. С начала полномасштабных боевых действий на Украине венгерский премьер-министр выделялся как самый близкий к Владимиру Путину голос в ЕС. Сейчас Фицо может присоединиться к нему.

Пророссийскому популисту, пообещавшему не отправлять «ни единой пули» Украине, будет предложено сформировать новое правительство после победы на выборах в Словакии. Роберт Фицо капитализировал громадный общественный скептицизм в отношении Киева в стране, которая серьезным образом задета боевыми действиями на территории своего восточного соседа. «У Словакии и народа Словакии есть куда большие проблемы, чем Украина»,— заявил Фицо после победы. Страна является важным хабом поставок вооружений украинцам, а также местом расположения ремонтных предприятий и завода по производству 155-мм снарядов. При населении в 5,5 млн человек она приняла 100 тыс украинских беженцев, что в пересчете на душу населения больше, чем любая другая страна, кроме Польши, Чехии и прибалтийских государств.

В конце концов все пошло так, как все и опасались,— Европа обрела нового Орбана. Роберт Фицо, бывший словацкий премьер, ушедший в отставку в 2018 году из-за грязной истории с жестоким убийством журналиста Яна Кучака и его подруги,— победитель словацких выборов. В последние месяцы он при помощи сильнейших кампаний по дезинформации, несколько раз привлекавших внимание Европейской комиссии, оседлал разочарование (населения.— «Ъ») правоцентристской коалицией, настолько глубокое, что оно привело Словакию к внеочередным выборам. Взгляды Фицо отражают традиционные дружеские чувства к России среди словаков. Эти чувства усилились благодаря соцсетям.

Роберт Фицо, которого еще несколько месяцев назад считали политическим трупом, близок к тому, чтобы снова взять в свои руки бразды правления Словакией и ее 5,5 млн жителей, которыми он уже правил 12 лет. Но помимо националистических взглядов, теорий заговора и антиукраинских и пророссийских заявлений он обещал людям защиту и стабильность. Это и позволило тем забыть о многочисленных обвинениях в коррупции в его лагере за последние годы. Его критики опасаются, что одним из его первых шагов будет назначение доверенных лиц на ключевые посты в полиции и судебной системе, чтобы гарантировать себе безнаказанность.

Харизматичный 59-летний Фицо победил на выборах. Ему сыграли на руку внутриполитическая и внешнеполитическая ситуация. Он позиционировал себя как противник любой военной помощи Украине, которая до сих пор щедро поступала из Словакии. Кроме того, он заручился поддержкой важного пророссийского электората, критикуя санкции ЕС и Запад в целом. В этом он повторяет стратегию своего венгерского союзника Виктора Орбана.

Во внутренней политике Фицо в первую очередь выиграл от провального антикризисного управления правительством страны, начиная с 2020 года. Оно ничего не смогло противопоставить высокой инфляции и слабому экономическому развитию. В конце прошлого года разнородное правительство было свергнуто в результате вотума недоверия, что и привело к досрочным выборам.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц, Николай Зубов