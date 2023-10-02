Девелопер «Самолет» застроит жильем территорию на Летчиков в Екатеринбурге

Федеральный девелопер «Самолет» заходит в Екатеринбург и планирует начать строительство на ул. Летчиков. Как рассказали в компании, девелопер построит жилой комплекс площадью более 31 тыс. кв. м. Сообщается, что застройщик выиграл конкурс на застройку участка в 1,8 га и будет застраивать территорию в рамках комплексного развития территорий (КРТ).

На территории находятся семь ветхих домов, их девелопер планирует начать расселять в ноябре. Их общая площадь составляет 3,5 тыс. кв. м. Начать строительство компания планирует осенью следующего года. Весь проект планируют реализовать за четыре года.

Известно, что ЖК будет состоять из трех домов переменной этажности по 13-33 этажей, всего в них запланировано 739 квартир средней площадью 43 кв. м. На территории также планируют построить детский сад. Общая площадь коммерческих помещений составит 1,3 тыс. кв. м.

«Мы видим большие перспективы для жилищного строительства в этом регионе. Год назад мы начали строить первый проект в Тюмени, а теперь рады выйти в Екатеринбург – четвертый по численности населения город России»,– прокомментировал управляющий партнер «Самолет-Страна» Александр Прыгунков.

ПАО ГК «Самолет» является одной из крупнейших федеральных застройщиков. На 31 декабря 2022 года внешняя оценка активов достигла 761 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн кв. м реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб.

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