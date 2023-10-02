Мэрия Екатеринбурга определила застройщиков на торгах для двух площадок под КРТ

Администрация Екатеринбурга провела торги и определила какие компании застроят площадки на улицах Летчиков и Кварцевой в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Как сообщили в мэрии, участок на улице Кварцевой будет осваивать ООО «Специализированный застройщик "Бессарабская 1"». Право застройки компания выкупила за 220 тыс. руб. На площадке 9 тыс. кв. м находятся пять ветхих домов, в том числе два аварийных. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», компания принадлежит Владимиру Попову и Александру Кабакову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Территорию на ул. Летчиков будет застраивать ООО «Проект-С-31». Конечная цена лота составила почти 429 тыс. руб. На площадке 17,5 тыс. кв. м расположены семь ветхих домов. На площадку заходит компания федерального девелопера «Самолет». Известно, что компания построит ЖК, состоящий из трех домов переменной этажности по 13-33 этажей.

«Благодаря КРТ горожане смогут улучшить свои жилищные условия, застройщики получат возможность возвести дома для дальнейшей продажи, а город – обновит фонд недвижимости без привлечения бюджетных средств»,— прокомментировали в мэрии. Там добавили, что на месте ветхих домов появится до 100 тыс. кв. м жилья.

В ближайшее время администрация подведет итоги еще одного аукциона КРТ за право развивать площадку на улице Вилонова в Пионерском поселке.

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