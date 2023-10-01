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При обстреле со стороны Украины белгородского Шебекина пострадали три человека

В Белгородской области утром 1 октября вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации властей региона, есть трое пострадавших.

У одной женщины осколочные ранения шеи. Бригада скорой помощи ее доставляет в городскую больницу №2 Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших не стал дожидаться врачей и ушел, второго также перевозят в белгородскую больницу, уточнил губернатор Вячеслав Гладков.

По его данным, в Шебекино повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. «Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается»,- написал в соцсетях губернатор.

Владимир Зоркий

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