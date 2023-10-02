Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 октября

8:50. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел села Козинка Грайворонского городского округа. По его словам, пострадавших нет, но один из снарядов пробил крышу частного жилого дома.

8:19. Российская система чрезвычайных ситуаций сообщает об обстрелах села Козинка Грайворонского городского округа и села Репяховка Краснояружского района Белгородской области.