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обновлено 08:50

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 октября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:50. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков подтвердил обстрел села Козинка Грайворонского городского округа. По его словам, пострадавших нет, но один из снарядов пробил крышу частного жилого дома.

8:19. Российская система чрезвычайных ситуаций сообщает об обстрелах села Козинка Грайворонского городского округа и села Репяховка Краснояружского района Белгородской области.

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