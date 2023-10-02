В Горячем Ключе отменили карантин, введенный из-за африканской чумы свиней

В Горячем Ключе отменили карантин, введенный из-за вспышки АЧС. Соответствующей приказ департамента ветеринарии опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения начали действовать 28 сентября на территории частного хозяйства на улице Горной в станице Бакинской. Там действовал запрет на ввоз и вывоз животных, кормов, а также на посещение территории предприятия посторонними лицами.

Ранее на Кубани отменили карантин, введенный из-за вспышки африканской чумы свиней на территории предприятия «ТД "Кущевский"» в станице Кущевской. Вспышки АЧС в различных районах края начали фиксировать с начала сентября текущего года. Для недопущения распространения заболевания в крае уничтожили 57 тыс. голов свиней. Ущерб оценивается в 500 млн руб.

Анастасия Донскова

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