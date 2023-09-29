В Кущевском районе отменили карантин по АЧС

На территории предприятия «ТД "Кущевский"» в станице Кущевской отменили карантин, введенный ранее из-за выявления очага африканской чумы свиней. Постановление губернатора Кубани опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

Ограничительные меры на территории предприятия ввели 8 сентября после обнаружения зараженной продукции компании в Краснодаре. В общей сложности в краевом центре уничтожили 154,3 кг зараженных АЧС мясных субпродуктов.

Также в Кущевском районе вспышку АЧС зафиксировали на территории предприятия «Импульс» в начале сентября. В целях недопущения распространения инфекции там уничтожат 10,5 тыс. голов свиней.

Анастасия Донскова

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