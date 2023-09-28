Убытки свиноводов Кубани от вспышки АЧС оценили в 500 млн рублей

Убытки свиноводческих хозяйств в Краснодарском крае, понесенные в результате вспышки африканской чумы свиней оценили в сумму более 500 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Национального сообщества агростраховщиков (НСА).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В результате вспышки заболевания в крае уничтожили свыше 50 тыс. голов свиней. Очаги выявили в Краснодаре, Выселковском, Кущевском, Крыловском, Тихорецком, Брюховецком, Калининском и Ленинградском районах края. В частности, убытки понесли ООО «Импульс», ЗАО «Победа», АО «Ленинградское», ООО «Степь», перерабатывающее предприятие АО «Кубанский бекон».

«В Краснодарском крае на текущий момент застраховано около 70 тыс. голов свиней. Договоры страхования на условиях господдержки заключили три свиноводческих хозяйства»,— говорится в сообщении.

В Краснодарском крае за последние 10 лет вспышки АЧС происходили ежегодно, за исключением 2014 и 2021 годов. В НСА отметили, что ранее болезнь распространялась преимущественно в частном хозяйственном секторе.

Вспышки заболевания АЧС на Кубани начали фиксировать в начале сентября текущего года. С целью недопущения распространения заболевания зараженных животных уничтожат.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram