В Харькове построят первую на Украине подземную школу

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе будет построена первая на Украине подземная школа, которая, по его словам, поможет школьникам продолжать обучение даже во время ракетных угроз.

«Мы планируем построить первую на Украине подземную школу, которая будет отвечать самым современным нормативным требованиям к защитным сооружениям. Такое укрытие позволит продолжить безопасное очное обучение тысячам харьковских детей даже во время ракетных угроз»,— написал в Telegram господин Терехов.

С 1 сентября на нескольких станциях харьковского метро открылись классы для обучения школьников. Господин Терехов сообщал изданию «Страна.ua», что всего в метро заработали 17 классных комнат, в них могут учиться 60 классов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов