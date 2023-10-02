Открыто на переучет

Минцифры планирует повысить эффективность цифровой трансформации госуправления через более полный учет и контроль используемых организациями объектов информационно-коммуникационных технологий, таких как информационные системы и программно-технические комплексы. Кроме них в специальный реестр ФГИС координации информатизации предлагается включать данные о финансировании проектов с использованием IT-активов, о нормативном регулировании и о компетенциях работников. Централизация сведений поможет увязать между собой процессы цифровой трансформации, полагают в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минцифры предлагает ввести учет IT-активов для цифровой трансформации государственного и муниципального управления. Речь идет о компонентах информационных технологий (информационные системы, программно-технические комплексы), о нормативном и финансовом обеспечении, о требуемых компетенциях работников в этой сфере. Как следует из размещенного на портале regulation.gov.ru проекта постановления правительства, в Минцифры полагают, что все эти ресурсы, необходимые для развития объектов ИКТ, должны быть взаимосвязаны и нацелены на достижение конкретных целей.

Сейчас учитываются только информационные системы и компоненты ИКТ, созданные за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных фондов. Выявлять дублирование объектов учета, проверить их фактическое наличие, достоверность и полноту сведений сейчас невозможно, сетуют в Минцифры. Также сложно выявить сферы деятельности, не охваченные цифровой трансформацией, оценить ее эффективность и степень достижения целей. Учет осуществляется только в целях и в момент формирования мероприятий, предусмотренных ведомственными программами цифровой трансформации, говорится в пояснительной записке к документу.

Поэтому, как рассказали “Ъ” в Минцифры, предлагается оптимизировать процесс учета IT-активов госорганов и госорганизаций, а также контроля за соблюдением требований к ним. Это в том числе необходимо для планирования результатов цифровой трансформации и бюджетных расходов на нее, а также для оценки уровня импортозамещения IT-активов.

Проект постановления предусматривает, что госорганы будут размещать сведения о своих IT-активах в федеральной государственной информационной системе координации информатизации — в соответствующем реестре. Следить за процессом будет Центр компетенций по учету и контролю ИТ-активов — подведомственное Минцифры госучреждение. Сейчас нормативное регулирование контроля и учета осуществляется по отдельности, что приводит в том числе к дублированию данных и разной степени их актуальности, поэтому ведомство предлагает объединить их в одном документе.

Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко полагает, что, с одной стороны, создание централизованной системы контроля процессов цифровизации должно позволить повысить эффективность мероприятий по цифровой трансформации. К примеру, закупка любой ИКТ-инфраструктуры целесообразна только вместе с обеспечением госоргана необходимыми для работы с ней кадрами. С другой стороны, создание любой системы учета создает дополнительные административные издержки, отмечает эксперт.

Венера Петрова