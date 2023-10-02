Отсюда и до бюджета

Госдума на прошлой неделе утвердила календарь рассмотрения вопросов на октябрь. Главным событием месяца станет первое чтение проекта бюджета на 2024–2026 годы, который депутаты рассмотрят на последнем пленарном заседании октября. Также Дума собирается принять законы, которые позволят российским властям не информировать Совет Европы в случае введения или отмены чрезвычайного либо военного положения, а Росгвардии — создавать добровольческие формирования наряду с Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Совет Госдумы на своем внеочередном заседании назначил первое чтение проекта бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на 26 октября. Как сообщал “Ъ”, основной финансовый документ был внесен в палату 29 сентября, причем впервые полностью в электронном виде: весь бюджетный пакет (сам проект и дополнительные материалы) уместился на 14 дисках. Как говорится в сообщении правительства на его сайте, бюджет «сверстан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития» и «подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024 году на уровне выше 2%».

До бюджета, как следует из опубликованного в думской базе октябрьского календаря, депутаты обсудят несколько законопроектов, внесенных в ходе весенней сессии. Так, 10 октября планируется рассмотреть правительственный законопроект о единой анкете для муниципальных и государственных гражданских служащих при поступлении на работу (внесен 6 июля). Эту анкету будут заполнять также сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, МВД, противопожарной и таможенной служб, органов уголовно-исполнительной системы и граждане, поступающие на военную службу по контракту. По замыслу авторов, поправки позволят унифицировать сведения о сотрудниках, а информация из анкеты может быть проверена по решению представителя нанимателя.

В тот же день предполагается рассмотреть поправки к Уголовному кодексу (УК) сенатора от Крыма Ольги Ковитиди об уточнении ответственности за неисполнение боевого приказа (внесены 15 мая). Сейчас, согласно ч. 2.2 ст. 332 УК РФ, за неисполнение подчиненным приказа или отказ от участия в боевых действиях в период военного положения военнослужащему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет при условии, что это привело к тяжким последствиям или причинило «существенный вред интересам службы». Автор инициативы указывает на неопределенность, возникающую при квалификации неисполнения приказа из-за наличия такого оценочного признака, как «существенный вред интересам службы». В условиях боевых действий эта формулировка «может применяться практически во всех случаях», говорится в пояснительной записке. Поэтому госпожа Ковитиди предложила исключить спорную фразу: по ее мнению, наказание должно применяться, если неисполнение приказа привело к тяжким последствиям или совершено по предварительному сговору либо в составе организованной группы. Правительство, Генпрокуратура и Следственный комитет инициативу поддержали, а вот Верховный суд в своем заключении указал, что правовой неопределенности в действующем законодательстве нет. Профильный комитет Думы по госстроительству и законодательству согласился именно с последней позицией и рекомендовал проект к отклонению, указав в своем заключении, что действующие нормы «позволяют дифференцировать уголовную ответственность за неисполнение приказа в особых условиях».

10 октября будет рассмотрен законопроект группы депутатов и сенаторов, позволяющий ближайшим родственникам Героев Советского Союза, России и полных кавалеров ордена Славы воспользоваться правом на получение бесплатных земельных участков (внесен 16 января). А в планах на 11 октября значится внесенный еще летом 2022 года проект фракции КПРФ, предложившей установить новый порядок внесения проектов федеральных конституционных законов либо инициатив, принятие которых потребует изменения системы и структуры органов госвласти и местного самоуправления. По мнению коммунистов, в период проведения специальной военной операции такие законопроекты должны вноситься только при положительном заключении президента. Правительство и профильный комитет Думы по госстроительству инициативу не поддержали.

12 октября Дума собирается ратифицировать соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, а 18 октября — договор с Индонезией о взаимной выдаче преступников.

24 октября депутаты рассмотрят правительственные поправки к УК (внесены 24 августа), разработанные во исполнение постановления Конституционного суда от 15 марта. Согласно проекту, если вышестоящий суд изменяет вид исправительного учреждения на менее строгий, то зачет времени лишения свободы, подлежащего отбытию, будет осуществляться из расчета один день отбывания наказания в колонии особого или строгого режима за полтора дня в исправительной колонии общего режима либо два дня в колонии-поселении, а день в исправительной колонии общего режима — за полтора дня в колонии-поселении.

Наконец, на 26 октября запланировано второе чтение президентских поправок к конституционным законам о чрезвычайном и военном положении об исключении норм, требующих от российских властей информировать Совет Европы в случае введения или отмены этих правовых режимов (приняты в первом чтении 20 сентября). Владимир Путин выступил с такой инициативой в связи с выходом РФ из Совета Европы. При этом необходимость уведомления генерального секретаря ООН в тексте сохранится.

В утвержденном Думой календаре рассмотрения вопросов на октябрь нет внесенного 23 сентября пакета законопроектов группы единороссов, предложивших разрешить Росгвардии наряду с Минобороны создавать свои добровольческие формирования. Тем не менее совет палаты 27 сентября включил эти инициативы в план работы на октябрь. Как ранее сообщал “Ъ”, наряду с основным проектом авторы предложили принять поправки к УК, Кодексу об административных нарушениях, Трудовому и Налоговому кодексам. Они распространяют на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях Росгвардии, и членов их семей такой же объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, который предоставляется добровольцам, заключающим контракты с Минобороны.

В рамках правительственного часа в Думе в этом месяце выступят министр экономического развития Максим Решетников (11 октября), вице-премьер Татьяна Голикова (18 сентября) и министр юстиции Константин Чуйченко (25 октября).

Ксения Веретенникова