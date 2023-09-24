Добровольцам предложили альтернативу

Группа депутатов-единороссов и сенаторов в пятницу внесла в Госдуму пакет из пяти законопроектов, позволяющих Росгвардии создавать свои добровольческие формирования. Один из авторов инициативы, председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн, подчеркнул, что о включении в состав Росгвардии частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» речь не идет, но ее бойцы смогут заключать контракты с ведомством в индивидуальном порядке и многие уже готовы это сделать. На добровольцев, участвующих в боевых действиях в составе формирований Росгвардии, распространится весь набор льгот и выплат, положенный гражданам, которые подписали контракты с Минобороны, а также защита от дискредитации и фейков. Военный эксперт полагает, что подобную инициативу «можно только приветствовать».

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В пояснительной записке к основному законопроекту его авторы — среди них главы профильных комитетов Госдумы Андрей Картаполов (по обороне) и Василий Пискарев (по безопасности), — указывают на существование правового пробела: войска Росгвардии наряду с вооруженными силами РФ «принимают непосредственное участие в специальной военной операции, проводимой на территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», но при этом ведомство не может создавать добровольческие формирования. «Такое полномочие сейчас предоставлено только Минобороны России, тогда как участие Росгвардии в СВО нельзя недооценивать — она выполняет в новых субъектах все задачи, предусмотренные законодательством»,— отметил в своем Telegram-канале соавтор проекта, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Теперь же полномочия Минобороны и Росгвардии в этом вопросе предлагается унифицировать.

Согласно законопроекту, как и в случае с военным ведомством, добровольческие формирования могут создаваться Росгвардией на основании решения президента.

Закон «Об обороне» дополняется пунктом о присяге, которую будут приносить лица, пребывающие в таких формированиях. А в закон «О ветеранах» предлагается внести поправки, относящие к ветеранам боевых действий добровольцев, заключивших контракты с Росгвардией для участия в спецоперации на Украине.

Помимо основного законопроекта в пакет инициатив входят поправки к четырем кодексам: Уголовному (УК), Кодексу об административных нарушениях (КоАП), Трудовому и Налоговому. Они распространяют на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях Росгвардии, и членов их семей такой же объем социальных гарантий, льгот и компенсаций, который предоставляется добровольцам, заключающим контракты с Минобороны.

Деятельность добровольцев Росгвардии нельзя будет подвергать дискредитации, так же как и распространять о них «заведомо ложную информацию»: в отношении них будут действовать соответствующие статьи КоАП и УК, уже защищающие военнослужащих и добровольцев Минобороны.

Александр Хинштейн пояснил в своем Telegram-канале, что добровольческие части Росгвардии ничем не будут отличаться от таких же формирований Минобороны. Он развеял появившиеся слухи о том, что в состав этих формирований вольется ЧВК «Вагнер», однако добавил, что в индивидуальном порядке вагнеровцы вполне могут заключить контракт с Росгвардией и многие из них уже выразили такое желание. «Добровольцы не будут являться военнослужащими или сотрудниками Росгвардии. Их правовые и социальные гарантии полностью станут соответствовать добровольцам Минобороны. Никакие ЧВК и любые иные структуры не смогут влиться в состав этих формирований. Контракты будут заключаться только с гражданами. Бывшие бойцы ЧВК (включая "Вагнер"), безусловно, смогут стать добровольцами Росгвардии, но в индивидуальном порядке. В адрес ведомства уже поступило большое число таких ходатайств. Не использовать боевой опыт, знания и потенциал этих людей — верх безрассудства»,— написал единоросс.

Напомним, что именно требование Минобороны ко всем участвующим в СВО частным военным компаниям подписать контракты с военным ведомством, по мнению экспертов, стало одним из поводов для июньского мятежа «вагнеровцев». После этих событий лидер «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов выразил готовность снова внести в Думу подготовленный его фракцией законопроект, регулирующий деятельность ЧВК при их безусловном подчинении Минобороны.

Один из разработчиков этого документа, член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов (СРЗП) назвал новую инициативу парламентариев во главе с Александром Хинштейном «очень полезной для страны», если она «поможет Росгвардии набрать добровольцев на фронт и приблизить возвращение домой мобилизованных».

«Но только если действительно на фронт, в составе диверсионных и других боевых подразделений Росгвардии»,— оговорился депутат.

Политолог Константин Калачев полагает, что бойцам ЧВК «Вагнер» будет «комфортнее в Росгвардии», а ей, в свою очередь, «пригодятся их умения, навыки, опыт». «Дело не только в "Вагнере", у нас таких добровольческих отрядов очень много, которые участвуют в СВО. Просто "Вагнер" разрекламирован,— отмечает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.— Можно только приветствовать желание людей воевать за интересы России».

Ксения Веретенникова