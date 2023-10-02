Своя рубашка ближе к выборам

Рост благосостояния — основной запрос избирателей к будущему президенту, выяснили социологи. Как следует из опроса, проведенного исследовательской группой Russian Field, почти половина респондентов в ответ на вопрос, каких результатов они ждут от избрания главы государства в марте 2024 года, сообщили, что в первую очередь рассчитывают на повышение своего материального благополучия. Треть ожидает улучшений в социальной сфере, и только 24% — окончания специальной военной операции (СВО). 14% опрошенных перечислили те или иные виды политических и законодательных улучшений, а 8% заявили, что ничего не ждут либо их уже все устраивает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Исследование проведено 2–10 сентября методом телефонного опроса по заказу консалтингового бюро Т&М, в нем приняли участие 1596 респондентов по общероссийской выборке, погрешность — в пределах 2,5%. Респондентам был задан вопрос: «Голосуя за кандидата в президенты, какие результаты его избрания вы хотите видеть?» Вопрос был открытым, то есть на него можно было дать несколько вариантов ответов.

Из опроса следует, что чаще всего от победителя выборов-2024 ждут улучшения материально-экономического положения народа: повышения зарплат (8%), снижения цен и налогов (7%), «чтобы все лучше жили» (16%) или по крайней мере не хуже (7%), а также экономического роста в целом (4%) — в общей сложности ответы такого рода дали 48% опрошенных. На улучшение материального благополучия чаще всего надеются россияне 30–44 лет, а также респонденты с высшим образованием и малообеспеченные люди.

Чуть меньше — в общей сложности 31% опрошенных — ждут перемен к лучшему в социальной сфере. Это повышение пенсий и увеличение социальной помощи (14%), улучшение ситуации в здравоохранении (9%) и образовании (6%). Такие ценности чаще всего приоритетны для женщин и представителей возрастной группы 60+.

На третьем месте (24% ответов) — тема мира: активнее всего ее поднимают респонденты 45–59 и старше 60 лет, а также люди с высшим образованием. 15% опрошенных желают, «чтобы закончилась война, наступил мир», на победе в СВО настаивают еще 7%, а 2% говорят о выводе войск с Украины. Политические и законодательные улучшения (в общей сложности 14% ответов) — четвертый по популярности вариант. Среди них — «честная, справедливая власть» (5% опрошенных), «борьба с коррупцией» (3%) и даже «чтобы сняли санкции, развивались дипломатия и отношения с другими странами» (2%). Наконец, ответы вроде «ничего не жду / все устраивает» предпочли 8% респондентов, а 18% затруднились ответить.

Текущая повестка СВО не обошла стороной предстоящие выборы, отодвинув на задний план многие социальные вопросы, комментирует итоги опроса партнер консалтингового бюро Т&М Гарегин Митин. Например, столь актуальное еще недавно повышение пенсионного возраста теперь волнует всего 1% избирателей. При этом, оговаривается юрист, запрос на мир может быть наполнен разным содержанием, ведь каждый респондент вкладывал в свой ответ собственное понимание происходящего: кто-то ждет полной победы в СВО, а кто-то готов удовлетвориться заключением мира в границах новых субъектов РФ. Наконец, есть и те, кто настаивает на выводе войск с территории Украины, хотя таких немного, отмечает господин Митин.

В любом случае, подчеркивает эксперт, экономическое благополучие остается для избирателя на первом месте. Более того, текущий кризис только обострил проблему: рост цен, повышение инфляции, нестабильный курс национальной валюты — люди просто не понимают, что будет дальше. При этом избиратели отдают приоритет общему благосостоянию (16%) перед личным (4%), обращает внимание Гарегин Митин: «Вероятно, здесь сыграли как некие глубинные стереотипы ("русская соборность"), так и рационализм — без общего процветания невозможно построить комфортную жизнь отдельной семьи». По его мнению, такая расстановка приоритетов позволяет предположить, что главной темой предстоящей президентской кампании станет тема развития страны, а не условный тезис «Россия в кольце врагов». Что, впрочем, не отменяет феномена «сплочения вокруг флага» как мотива для мобилизации избирателей, добавляет господин Митин.

Напомним, что, встречаясь на прошлой неделе с избранными в сентябре 2023 года губернаторами, президент Владимир Путин тоже подчеркивал, что, одержав убедительную победу на выборах, главы регионов теперь просто обязаны оправдать надежды избирателей на позитивные перемены, которые приведут к повышению качества и уровня жизни. Внешнее давление стало мощным стимулом для раскрытия собственного потенциала, это время новых возможностей, объяснял господин Путин.

На самом деле кандидатам в президенты в ходе стартующей в декабре кампании придется учитывать в своей предвыборной повестке как социальную, так и геополитическую составляющую, уверен политолог Алексей Макаркин. Прежде всего потому, поясняет он, что в сознании россиян именно президент отвечает за внешнюю политику. К тому же третье место для темы СВО — это довольно серьезный результат, полагает эксперт, особенно если учесть, что многие охотно говорят про пенсии и зарплаты, а вот «травмирующих» тем избегают. Но предвыборные месседжи на эту тему будут носить простой и понятный характер, то есть не будут сильно отличаться от тех, что звучали раньше, уверен господин Макаркин.

Анастасия Корня