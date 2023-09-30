К выдвижению обязывают

Партии готовятся к президентским выборам и определяются с кандидатами на них. В КПРФ основным претендентом на эту роль считают Геннадия Зюганова, в ЛДПР — Леонида Слуцкого. Впрочем, партийцы оговариваются, что окончательное решение по этому поводу они примут позже. «Новые люди» отказываются даже предварительно называть возможную кандидатуру на эту роль, обещая, что определятся с ней в октябре. В «Справедливой России — За правду» остаются верны своему обещанию поддержать Владимира Путина (который пока не заявил, что будет участвовать в выборах). Единороссы говорят, что им их кандидат «понятен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил “Ъ”, что решение по поводу представителя партии на предстоящих президентских выборах будет приниматься руководящим органом партии, но главным кандидатом на данный момент является лидер партии Геннадий Зюганов. Он добавил, что окончательное решение будет принято в декабре, когда состоится пленум центрального комитета КПРФ и партийный съезд. Член президиума ЦК КПРФ Сергей Обухов добавляет, что на конец октября коммунисты уже запланировали пленум, где намерены заслушать отчеты «красных» губернаторов и «наиболее раскрученных лидеров»: «Будут отчеты (главы Хакасии Валентина.— “Ъ”) Коновалова, (главы Орловской области Андрея.— “Ъ”) Клычкова, (экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла.— “Ъ”) Грудинина, и будет сформирована программа. Съезд будет в декабре, но смотр команды и кандидатов будет произведен уже в октябре».

Как сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Станислав Наумов, лидер «жириновцев» Леонид Слуцкий вскоре намерен встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить «архитектуру конкуренции» на предстоящих выборах: «Думаю, если разговор с президентом не завершится как-то иначе, то кандидатом от партии логично станет председатель партии — иначе зачем он председатель?» Старт активной фазы либерал-демократы, по словам господина Наумова, дадут сразу после съезда: «Вести кампанию наш кандидат будет активно, начиная с первого же дня старта: это будут в том числе поездки по регионам. Леонид Эдуардович (Слуцкий.— “Ъ”) летом освоил этот формат, побывав в 19 регионах». Партийная программа будет опираться «на наследие и идеи Жириновского» и при этом будет обновлена «в соответствии с особенностями текущего момента и планами на будущее», пообещал парламентарий.

Еще на майском съезде лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов предложил соратникам поддержать на президентских выборах кандидатуру Владимира Путина. Политик не меняет своего решения и сейчас. «Решение выдвинуть кандидатом от партии на президентских выборах Владимира Путина окончательное, оно принято съездом партии "Справедливая Россия — За правду" еще 20 мая этого года. Отмечу, что аналогичное решение мы принимали и на предыдущих президентских выборах в 2018 году»,— заявил политик “Ъ”. По его словам, партия не может поступить по-другому в условиях жестких санкций, специальной военной операции, прямого противостояния России с Западом. По его словам, страна проходит «самый важный этап в своей новейшей истории». «И на этом этапе именно действующий президент играет ключевую роль, как верховный главнокомандующий, как лидер нации. Потеря национального лидера может привести страну к катастрофе, отбросить нас на 30 лет назад»,— считает Сергей Миронов. Он также называет Владимира Путина одним из немногих «единомышленников во власти, возможно, единственным социалистом в руководстве страны». СРЗП уже начала подготовку к выборам, к агитационной кампании: все ее ресурсы будут ориентированы на поддержку господина Путина, разъясняет Сергей Миронов. Секретарь президиума центрального совета СРЗП Дмитрий Гусев добавляет, что партия намерена представить своему кандидату наказы и свою «сутевую позицию». «Что конкретно там будет, я сказать пока не могу, но свою программу, которую мы будем предлагать кандидату, мы уже формируем: есть понимание целей и задач, а технологии — пока в процессе обсуждения»,— заявил политик “Ъ”.

«Новые люди», с большой вероятностью, также представят своего кандидата в конце октября, сообщили “Ъ” в пресс-службе партии. О подготовке к выборам партийцы рассуждать отказались. Два источника “Ъ”, близких к администрации президента, считают, что наиболее вероятным кандидатом от партии сейчас является ее председатель — Алексей Нечаев.

Накануне депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» и глава ее центрального исполкома Александр Сидякин заявлял, партия выскажется по президентским выборам на своем съезде. «Мы планируем съезд на вторую половину декабря. Может, даже на последнюю декаду. Мы должны попасть в начало избирательной кампании по выборам президента, потому что у съезда будет одна из основных задач — это высказаться на тему избирательной кампании в том или ином виде. Конечно, наш кандидат нам понятен»,— заявил единоросс.

Отметим, что Владимир Путин пока не заявлял о своем участии в предстоящих выборах. «У нас в соответствии с законом парламент должен принять решение в конце года: когда решение будет принято, будет объявлено о выборах, дата будет названа, тогда и поговорим», — сказал он недавно на пленарном заседании Восточного экономического форума. Три источника “Ъ”, близких к администрации президента, считают оптимальным сценарий, при котором Владимир Путин будет баллотироваться самовыдвиженцем, как и на предыдущих выборах в 2018 году.

Политолог Александр Немцев считает, что драматургия будущей президентской кампании будет построена по аналогии с кампанией-2018: будет главный кандидат и ряд кандидатов от разных оппозиционных сил вокруг него. По мнению эксперта, особенно важна будет эта кампания для КПРФ: он предполагает, что партия все-таки откажется от выдвижения Геннадия Зюганова. «От КПРФ будет какое-то новое лицо, и это новое лицо в перспективе возглавит партию»,— объяснил политолог. ЛДПР, по его мнению, будет представлять Леонид Слуцкий, хотя возможны сюрпризы. От «Новых людей» могут выдвинуться какие-то фронтмены, например, Сардана Авксентьева, Сангаджи Тарбаев или Владислав Даванков, участвовавший в выборах столичного мэра, считает политолог. Кроме того, для создания конкурентности власти могут согласовать участие в выборах человека с либерального фланга, но не представляющего серьезную опасность, продолжил эксперт: «Этот кандидат будет мягко критиковать сложившееся положение вещей, в частности, подвергать обструкции решение по спецоперации, так как эта повестка не может не звучать». Важным сигналом для будущей политической системы будет то, при каких обстоятельствах и на каком мероприятии о своем участии в выборах объявит Владимир Путин, считает Александр Немцев. Также главный вопрос, будет ли он выдвигаться от «Единой России» или же решит баллотироваться как самовыдвиженец, но наиболее вероятен второй вариант, заключил эксперт.

Григорий Лейба, Елена Рожкова, Андрей Винокуров