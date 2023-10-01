Bloomberg: группа республиканцев хочет сместить Маккарти с поста спикера Палаты представителей

Группа республиканцев планирует сместить с поста спикера Палаты представителей США своего сопартийца Кевина Маккарти за то, что он вступил в сделку с демократами и одобрил проект 45-дневного финансирования правительства, сообщило агентство Bloomberg. Сегодня, 1 октября, член нижней палаты от Флориды, республиканец Мэтт Гейтц заявил, что на следующей неделе подаст прошение об освобождении господина Маккарти от должности, передает The Washington Post.

«Я думаю, что нам нужно двигаться дальше с новым руководством, которому можно доверять»,— сказал господин Гейтц в эфире CNN. По его словам, это решение связано с тем, что господин Маккарти поддержал двухпартийный проект финансирования правительства, в который не заложено резкое сокращение расходов. За радикальное сокращение трат выступало ультраконсервативное крыло республиканцев, отмечает Bloomberg.

По словам господина Гейтца, спикер Палаты представителей своим решением нарушил одно из обещаний, которое он давал республиканцам перед вступлением в должность. Член нижней палаты, республиканец Байрон Дональдс заявил в эфире Fox News Sunday, что в Палате представителей сейчас очень много «проблем с доверием», передает агентство.

Как отмечает Bloomberg, чтобы сохранить пост спикера господину Маккарти достаточно набрать большинство голосов в Палате представителей против прошения господина Гейтца. Некоторые демократы ранее заявляли, что будут спасать господина Маккарти от восстания республиканцев, только в зависимости от его готовности к двухпартийным компромиссам, передает агентство.

Сейчас в Палате представителей большинство мест у республиканцев — 222, демократы занимают 212 мест. Член палаты, демократ Дин Филлипс ранее говорил, что поддержит господина Маккарти, если республиканцы попытаются его сместить. Позднее он отказался от своих слов, когда спикер выступил за расследование в пользу импичмента президента США Джо Байдена, пишет Bloomberg.

Как сообщает агентство, глава демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис заявил, что даже не рассматривает возможность поддержки Кевина Маккарти.

Сегодня ночью Палата представителей, Сенат и Джо Байден одобрили проект финансирования правительства на 45 дней, который, в частности, не включает выделение помощи Украине. Законопроект предложили республиканцы, которые контролируют Палату представителей. Принятие проекта помогло США избежать шатдауна — остановки работы правительственных структур.

Подробнее о том, как США удалось избежать шатдауна, — в материале «Америка не остановилась».

Эрдни Кагалтынов