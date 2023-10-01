Эрдоган о вступлении в Евросоюз: Турция больше ничего не ждет от ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара больше не ждет ничего от Евросоюза. По его словам, ЕС заставил Турцию ждать «у своих дверей в течение 40 лет», передает AFP.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы выполнили все обещания, данные ЕС, но они не выполнили почти ни одного»,— сказал президент, выступая на инаугурационной сессии парламента. Он подчеркнул, что больше не потерпит никаких новых требований или условий для присоединения Турции к ЕС.

Господин Эрдоган также прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать незаконным уголовное преследование турецкого учителя Юкселя Ялчинкая. В Турции его приговорили к шести годам тюрьмы за связи с террористами. Обвинение основывалось на том, что он скачал мессенджер для обмена зашифрованными сообщениями ByLock.

«Решение ЕСПЧ стало той соломинкой, которая сломала спину верблюду. Турция не отступит в борьбе с этой бандой предателей»,— сказал президент, имея в виду общественное движение «Химзет», основанное писателем Фетхуллахом Гюленом. Юкселя Ялчинкая осудили по обвинению в связях с группой писателя Гюлена, которую в Турции признали террористической и ответственной за попытку госпереворота в 2016 году.

Турция подала заявление на вступление в Евросоюз 14 апреля 1987 года. Статус кандидата на вступление в ЕС страна получила в 1999 году. Официальная дата начала переговоров о вступлении — 3 октября 2005 года. 18 октября 2006 года завершился процесс проверки законодательства Турции на соответствие требованиям ЕС. В 2016-м Турция отменила визы для граждан стран ЕС. 16 сентября 2023 года господин Эрдоган допустил, что Турция «может пойти разными путями» с ЕС.

Эрдни Кагалтынов