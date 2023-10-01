МИД РФ: Россия ставит задачу ввести безвиз со всеми странами Латинской Америки

Россия намерена добиться безвизового режима со всеми странами Латинской Америки, сказал ТАСС директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин. По его мнению, эта задача вполне осуществима. Кроме того, Россия будет двигаться в направлении безвиза со странами Карибского бассейна, добавил он.

Господин Щетинин отметил, что достижение безвизового режима — поступательный процесс. В качестве примера он привел Мексику. Он напомнил, что между РФ и Мексикой сейчас налажен механизм электронных виз. По его мнению, это удобная система для путешественников, но он отметил, что с повестки не снимается более глобальное решение визового вопроса.

16 июня господин Щетинин сообщил, что Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с шестью странами Латинской Америки — Багамами, Барбадосом, Гаити, Мексикой, Тринидадом и Тобаго и Сент-Люсией. Сейчас безвиз действует для россиян в 27-ми странах Латинской Америки из 33-х.

Эрдни Кагалтынов