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Коммерсантъ FM
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МИД: Россия обсуждает безвизовый режим с шестью странами Латинской Америки

Россия ведет переговоры о безвизовом режиме с шестью странами Латинской Америки, сообщил директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин. По его словам, это Багамы, Барбадос, Гаити, Мексика, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия.

Господин Щетинин назвал целью «сделать так, чтобы Латинская Америка была полностью зоной безвизовых поездок» для россиян. «В настоящий момент из стран Латинской Америки мы имеем подписанный безвизовый режим с 27 странами из 33. Осталось всего шесть. Переговоры с этими странами формально идут, конечно»,— рассказал он на полях Петербургского международного экономического форума (цитата по ТАСС).

В ноябре 2022 года президент Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения, согласно которым станет возможен безвизовый режим для поездок в Россию без учета принципа взаимности (вне зависимости от того, требуется ли россиянам виза для въезда в эти страны). В мае 2023-го он снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан. В Тбилиси прошли протесты против возобновления авиасообщения между двумя странами.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Россиянам прочертили транзитные маршруты».

Лаура Кеффер

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