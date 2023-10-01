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Коммерсантъ FM
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ТАСС: Китай после начала военной операции передал Украине только 5 беспилотников

Китай после начала российской военной операции поставил на Украину только пять беспилотных летательных аппаратов, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. При этом с марта по декабрь 2022 года китайские компании не поставили украинской стороне ни одного беспилотника.

Согласно информации, которое приводит агентство, если с марта по декабрь 2022 года на Украину было вывезено всего пять китайских беспилотников, то в январе–феврале прошлого года Украина закупила у Китая около 530 беспилотников. Их стоимость составила $904 тыс. ТАСС отмечает, что до этого Китай вовсе не продавал беспилотники Украине.

С 1 сентября 2023 года Китай ввел ограничения на поставки беспилотников дальнего радиуса действия и некоторые компоненты для них. Из-за этого, по данным The New York Times, украинские военные столкнулись с нехваткой дешевых БПЛА. Издание писало, что китайские производители, которые не отказались от поставок, требуют от клиентов организовать сложную сеть посредников, а украинская сторона вынуждена доставлять БПЛА контрабандой.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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