NYT: на Украине дефицит дронов из-за ограничения поставок со стороны КНР

Украинским военным не хватает дешевых БПЛА из-за ограничения поставок комплектующих, которые Китай ввел с 1 сентября этого года. Это следует из материала газеты The New York Times: журналисты издания проанализировали данные о международной торговле дронами, а также поговорили с десятью производителями БПЛА на Украине.

В то время как Иран и Турция производят большие и дорогие дроны военного назначения, дешевые потребительские беспилотники, которые стали повсеместно использовать украинские военные на передовой, в основном поставляет Китай, их крупнейший в мире производитель.

По данным The New York Times, китайские производители, которые не отказались от поставок (ограничения коснулись не всей торговли, китайские производители перестали поставлять БПЛА дальнего радиуса действия и некоторые компоненты для них), требуют от клиентов организовать сложную сеть посредников. В связи с этим украинцы вынуждены доставлять БПЛА контрабандой. Как отмечает издание, украинские солдаты, которые с первых дней боевых действий были вынуждены стать экспертами в дронах, теперь также должны быть менеджерами для организации цепочек их поставок.

Кроме того, ограничения поставок со стороны Китая увеличили преимущество России в «войне дронов». Согласно торговым данным, на которые ссылается издание, прямые поставки китайских компаний в Украину с января этого года по июнь составили чуть более $200 тыс. За тот же период Россия получила китайские беспилотники на сумму $14,5 млн, сообщает газета.

При этом еще до ввода ограничений большая часть поставок из Китая поступила через европейских посредников, сообщает издание со ссылкой на данные российской и украинской таможни.

По информации британского аналитического центра по вопросам безопасности, Украина теряет около 10 тыс. БПЛА ежемесячно. По данным The New York Times, украинцы работают сверхурочно, чтобы создать как можно больше дронов. В этом году власти Украины выделили $1 млрд программу поддержки стартапов по производству беспилотников.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина