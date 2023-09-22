В Туапсинском районе сбили беспилотник

Над морем в Туапсинском районе и в акватории Черного моря у юго-восточного побережья Крыма сбили беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Сообщается, что дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны.
«На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало»,— сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.
Накануне российские военные отразили попытку 19 дронов атаковать Крымский полуостров.
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