В Туапсинском районе сбили беспилотник

Над морем в Туапсинском районе и в акватории Черного моря у юго-восточного побережья Крыма сбили беспилотники. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Сообщается, что дроны были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

«На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало»,— сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

Накануне российские военные отразили попытку 19 дронов атаковать Крымский полуостров.

Анастасия Донскова

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