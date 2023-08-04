Новороссийск атаковали беспилотники

Два безэкипажных катера ВСУ попытались атаковать Новороссийск ночью и утром 4 августа. Об этом сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

«Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте»,— говорится в сообщении.

По данным минобороны РФ, целью двух дронов ВСУ стала военно-морская база в Новороссийске. Беспилотники были успешно уничтожены огнем из штатного оружия военных кораблей, охраняющих внешний рейд базы.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко отметил, что все объекты жизнеобеспечения и логистики находятся под защитой.

Анастасия Донскова

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