Им и не снилось

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду выступила с программной речью, посвятив значительную ее часть перспективам расширения Евросоюза. Важность принятия в ЕС новых членов она — как и другие высокопоставленные представители этого объединения в последние недели — обосновала «российским фактором». А точнее, необходимостью предотвратить ситуацию, при которой не вовлеченные пока в Евросоюз страны попадут под контроль Москвы. В числе тех, кого в Брюсселе теперь предлагают называть уже не просто кандидатами на вступление в ЕС, а его «будущими членами»,— Украина, Молдавия и шесть балканских государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила на пальцах, зачем Евросоюзу расширение именно сейчас

Фото: Jean-Francois Badias / AP Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила на пальцах, зачем Евросоюзу расширение именно сейчас

Фото: Jean-Francois Badias / AP

«Соотечественники-европейцы»

Ежегодный доклад о «Состоянии дел в Евросоюзе», с которым Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте, на сей раз был озаглавлен так: «Отвечая на призыв истории». Вопреки сложившейся практике, это был не столько отчет о проделанной работе, сколько изложение планов на будущее. Их у главы Еврокомиссии, претендующей на второй срок на этом посту, множество. О наиболее амбициозных из них она рассказала в самом конце своей речи.

История, по словам Урсулы фон дер Ляйен, сейчас «призывает» страны—члены ЕС работать над «завершением формирования» их объединения.

«В мире, где некоторые пытаются выдергивать страны одну за другой, мы не можем позволить себе оставить наших соотечественников-европейцев за бортом»,— заявила она, явно намекая на действия России.

Отметим, что глава Еврокомиссии едва ли не впервые употребила термин «соотечественники-европейцы» или «собратья-европейцы» (fellow Europeans) по отношению к гражданам европейских стран, еще не входящих в Евросоюз. Официальные лица РФ давно говорят о соотечественниках, в то время как для представителей органов ЕС это новый тренд.

Урсула фон дер Ляйен не уточнила, о гражданах каких именно стран идет речь. В выступлении она, однако, несколько раз подчеркнула, что нынешним 27 государствам—членам ЕС надо быть готовыми к увеличению числа участников блока до «30+». Глава Еврокомиссии призвала «оставить в прошлом старые, предвзятые дебаты о расширении», почеркнув, что принятие новых государств пойдет на пользу всему объединению: «В мире, где размер и вес имеют значение, завершение формирования нашего союза явно отвечает стратегическим интересам Европы и ее безопасности».

Вместе с тем глава Еврокомиссии подчеркнула, что об автоматическом расширении речи не идет и вступление тех или иных стран в ЕС будет основано на их заслугах.

В то же время она сообщила, что параллельно с проведением необходимых реформ странами, подавшими заявки на присоединение к ЕС, Еврокомиссия начнет работу над серией докладов, посвященных адаптации различных механизмов «к более крупному союзу». «Нам нужно подумать о том, как будут работать наши институты, включая Европарламент и Еврокомиссию. Нам нужно обсудить будущее нашего бюджета с точки зрения того, какие проекты он финансирует, каким образом финансирует и откуда берет средства. И нам нужно понимать, как мы обеспечим обязательства в сфере безопасности в мире, где сдерживание имеет большее значение, чем когда-либо. Мы должны ответить на эти вопросы сегодня, если хотим быть готовы к завтрашнему дню. Я верю, что европейская команда сможет работать и тогда, когда в ее составе будет более 30 членов»,— подытожила она.

«Опередить Путина»

Дискуссия о необходимости расширения Евросоюза активизировалась в сообществе в последние несколько месяцев. До этого вопрос лет десять — с момента присоединения Хорватии в 2013 году — всерьез никто не рассматривал. Сначала считалось, что ЕС надо полностью интегрировать ранее «прибывших» новичков, затем Европа столкнулась с резко возросшим числом беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, потом случилась пандемия коронавируса. 27 странам—членам ЕС было не до расширения.

В последние же месяцы и недели заявления на эту тему следуют одно за другим. При этом идея дальнейшего расширения чаще всего — как в речи Урсулы фон дер Ляйен — обосновывается необходимостью предотвращения попадания соответствующих стран под влияние России или под ее полный контроль. «Путин хочет больше земель. ЕС стремится опередить его» — так восприятие ситуации в сообществе описывает в вышедшей в понедельник статье издание Politico. Действия российского руководства в рамках военной операции на Украине, как следует из публикации, «подтолкнули лидеров Евросоюза к разработке собственных планов расширения», что со временем может привести к увеличению числа членов ЕС с нынешних 27 до 35.

Среди очевидных кандидатов на вступление — пять балканских государств. Северная Македония обладает статусом кандидата с 2005 года, Черногория — с 2010-го, Сербия — с 2012-го, Албания — с 2014-го и, наконец, Босния и Герцеговина — с 2022 года. Косово тоже подало заявку на присоединение к блоку, но тут все сложнее, поскольку несколько государств—членов ЕС не признают его независимость. Еще два официальных кандидата — Украина и Молдавия. Им соответствующий статус был предоставлен в июне 2022 года.

22 августа лидеры этих восьми стран подписали в столице Греции «Афинскую декларацию», в которой переподтверждается их нацеленность на интеграцию в Евросоюз. «Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, географически соседствующие с государствами—членами ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определяемые общими возможностями и вызовами. В качестве стратегического вклада в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы воспринимались как полноправные члены европейской семьи»,— настаивают подписанты.

В июле—августе представители руководящих органов ЕС проводили консультации с отдельными странами—членами объединения и группами стран на тему перспектив расширения.

Об итогах этих встреч не сообщалось, но, судя по заявлениям официальных лиц, категорических возражений против принятия новичков у нынешних членов ЕС нет.

Так, 28 августа председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что «пришло время двигаться вперед». «Чтобы быть сильнее и безопаснее, ЕС должен укрепить свои связи и стать более могущественным. Вот почему сейчас настало время решить проблему расширения. Как для нас в ЕС, так и для наших будущих государств-членов. Да, я считаю, что именно так мы теперь должны называть страны с подтвержденной перспективой ЕС — "будущими государствами-членами"»,— добавил он. Ранее балканские страны, Украину и Молдавию в Брюсселе называли лишь «кандидатами на вступление».

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель высказался на эту тему 31 августа, также заявив, что «война на Украине ускорила процесс расширения ЕС». Он призвал в ближайшем будущем определить временные рамки принятия в сообщество новых членов с тем, чтобы активизировать работу над их интеграцией. Жозеп Боррель, как и его коллеги, подчеркнул, что вступление в ЕС «основано на заслугах», но признал, что импульс этому процессу придают «политические цели».

«Лихорадочная дипломатическая деятельность»

О целесообразности расширения блока в последнее время начали публично говорить и представители отдельных его стран-членов, в том числе таких тяжеловесов, как Франция и Германия. Так, госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоранс Бун в недавнем интервью Politico прямо заявила, что Евросоюз должен «помочь странам противостоять (президенту РФ.— “Ъ”) Владимиру Путину, направив четкий сигнал об их перспективах вступления в ЕС». По данным издания, президент Франции Эмманюэль Макрон, надеющийся «возглавить процесс расширения» Евросоюза, готовится в начале 2024 года выступить с программной речью, посвященной этой теме. «В связи с этим в Париже и за его пределами за закрытыми дверями сейчас ведется лихорадочная дипломатическая деятельность»,— говорится в публикации.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц еще с прошлого года высказывается в пользу расширения Евросоюза. При этом глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Киев в этот понедельник — в унисон с представителями органов ЕС — заявила, что в Берлине рассматривают расширение Европейского союза «как необходимое геополитическое последствие российской войны» (см. “Ъ” от 12 сентября).

Между тем дальнейшее расширение объединения связано с целым рядом вызовов и проблем.

Наибольшее количество вопросов вызывает гипотетическое вступление в ЕС Украины — страны с 30-миллионным населением (по состоянию на 2023 год), обширным аграрным сектором, отсталой экономикой и буксующими реформами, в том числе в области борьбы с коррупцией. И это не считая последствий для страны от продолжающейся российской военной операции. «Включение в альянс новых государств — вплоть до житницы Украины — откроет для ЕС ящик Пандоры. Потребуются радикальные внутренние реформы, и это наверняка обречет нынешних членов альянса на годы ожесточенной борьбы»,— прогнозирует Politico.

Эти и другие вопросы лидеры стран—членов ЕС и государств—кандидатов на вступление, как ожидается, обсудят в начале октября на неформальном саммите в испанской Гранаде. После чего работа продолжится на других уровнях, включая отдельную встречу министров по делам Европы в конце октября. В декабре, как ожидается, будет официально объявлено о начале переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдавии (в случае с большинством стран-кандидатов из Балканского региона этот процесс уже запущен).

Президент РФ Владимир Путин в июне 2022 года заявил, что Россия не против вступления Украины в Евросоюз, так как он не считается военным блоком. «ЕС не является военной организацией, военно-политическим блоком, в отличие от НАТО, поэтому мы всегда говорили, и я всегда говорил, здесь наша позиция последовательна, понятна: мы ничего не имеем против,— подчеркнул он, отвечая на вопросы на Петербургском международном экономическом форуме.— Это суверенное решение любой страны — присоединяться или не присоединяться к экономическим объединениям, а дело этого экономического объединения — принимать в свои члены новые государства или нет. Насколько это возможно и целесообразно для ЕС, пускай определяют сами страны Евросоюза». В то же время президент РФ предупредил, что в случае вступления в ЕС Украина может стать его «полуколонией».

Елена Черненко