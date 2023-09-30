Вучич заявил, что Сербия не планирует вводить войска в Косово

Президент Сербии Александар Вучич утверждает, что не планирует отправлять войска в непризнанное Косово. По его словам, Белград не хочет войны.

«Каким образом это было бы выгодно Белграду? В чем была бы цель? Растоптать ту позицию, которую мы отстаивали в течение целого года? За день? Сербия не хочет войны»,— сказал господин Вучич Financial Times.

Сербский лидер назвал ложью заявления о наращивании сил на границе. По его мнению, от этого не было бы выгоды, так как это «подорвало бы позиции на проходящих под эгидой ЕС переговорах с Приштиной». Господин Вучич отметил, что в 2022 году у границы было 14 тыс. сербских военных, сейчас — 7,5 тыс. Он обещал сократить это число до 4 тыс.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне, 29 сентября, заявил о наращивании Сербией войск вдоль границы с Косово. По его словам, произошло «беспрецедентное размещение» артиллерии, танков и пехоты.

Отношения между Белградом и Приштиной вновь обострились в конце прошлой недели после нападения группы вооруженных людей на патруль полиции на севере Косово. Приштина обвинила Белград в «террористической агрессии», а Александр Вучич возложил вину за произошедшее на премьера Косово Альбина Курти.

Подробнее — в материале «Ъ» «Косовская битва на мосту».

Леонид Уварчев