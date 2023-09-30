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Коммерсантъ FM
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Пашинян пообещал беженцам Карабаха компенсацию расходов на проживание

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал программу компенсации расходов на проживание армянскому населению, покинувшему Нагорный Карабах. В программу войдут все вынужденно перемещенные лица независимо от возраста.

«Для покрытия расходов на проживание каждой семьи будет выделяться 40 тыс. драмов ($100) на человека в месяц плюс еще 10 тыс. драмов ($25) на каждого на все коммунальные расходы. Эта программа стартует с 1 октября и будет действовать не менее шести месяцев»,— сообщил Никол Пашинян в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремисткой и запрещенной).

В программу компенсаций не войдут семьи, у которых есть жилье в Армении, а также лица, проживающие в специальных центрах ухода. Как сообщил Никол Пашинян, единовременную финансовую помощь в размере 100 тыс. драмов (порядка $250) беженцам из Нагорного Карабаха начнут выплачивать со следующей недели.

С начала «антитеррористической операции» в Армению прибыли 100 тыс. беженцев из Нагорного Карабаха (это 83% всего населения Карабаха). Хотя еще вчера сообщалось о 85 тыс. уехавших армянах, или 70% карабахского населения. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что в Карабахе может не остаться армянского населения уже в ближайшее время.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев говорил, что интеграция армянского населения в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить «со сложностями». Он призвал быть готовыми к тому, что некоторые армяне решат уехать.

Подробнее о конфликта в Карабахе — в материале «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Анастасия Ларина

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