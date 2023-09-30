Из Карабаха в Армению уехали уже более 100 тысяч человек

С начала азербайджанской антитеррористической операции из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 417 беженцев, сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян.

«По состоянию на 12:00 30 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 100 417 вынужденных переселенцев. Всем прибывающим предлагается бесплатное государственное жилье. К настоящему моменту 32,2 тыс. человек воспользовались этой возможностью»,— сообщила госпожа Багдасарян (цитата по «Sputnik Армения»).

По ее словам, в ближайшее время Ереван намерен осуществить эвакуацию из Карабаха нескольких десятков граждан с ограниченными возможностями, по согласованию с азербайджанскими силовиками в регион будет направлено несколько армянских автомобилей скорой помощи.

По данным властей Армении, до военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе проживали около 120 тыс. армян. Исход армян из Карабаха происходит после начала «антитеррористической операции» Азербайджана. Уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян говорил, что в результате боевых действий погибло не менее 200 человек, было ранено 400.

Подробнее о последнем обострении конфликта в Карабахе — в публикации «Ъ» «Азербайджан разжег мир».

Александр Кислов