Белый дом ведет обратный отсчет до возможной отставки правительства США

Белый дом в социальной сети X (бывший Twitter) ведет обратный отсчет до «шатдауна», возможной приостановки работы федерального правительства США. Правительство уйдет в отставку, если Конгресс США не согласует новый бюджет до 1 октября.

«Восемнадцать часов до того, как крайние республиканцы Палаты приостановят деятельность правительства»,— говорится в сообщении Белого дома в X. Каждый час Белый дом публикует новый пост, в котором счетчик до возможного «шатдауна» обновляется.

Как сообщал CNN, Сенат США завершил работу вечером пятницы, 29 сентября, отложив голосование по проекту резолюции краткосрочного бюджета правительства еще на сутки. До этого Палата представителей отвергла законопроект о краткосрочном финансировании правительства, который не понравился Белому дому.

Против законопроекта «О сокращении расходов и пограничной безопасности» проголосовали 232 конгрессмена, за — 198. Документ должен был действовать до конца октября. Авторы инициативы предлагали сократить расходы на 30% по всем статьям. Исключением должны были стать нужды национальной обороны, внутренняя безопасность, нужды ветеранов и ликвидация последствий стихийных бедствий.

Сейчас обе палаты подготовили версии краткосрочного бюджета, чтобы предотвратить «шатдаун» и выиграть время для переговоров по поводу бюджета на 2024 финансовый год.

О влиянии шатдауна на поддержку Украины — в материале «Ъ» «Разброд и шатдаун».

Анастасия Ларина