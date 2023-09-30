Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Frank Media: Сбербанк вернул возможность переводить в Казахстан по номеру карты

Сбербанк смог наладить переводы в Казахстан по номеру карт платежных систем Visa и Mastercard. Сделать это можно, в частности, через приложение «Сбербанк Онлайн», сообщает Frank Media. При этом сейчас на сайте Сбербанка указано, что в Казахстан через приложение можно перевести деньги только на карты «Мир».

Журналисты издания смогли перевести деньги на карты международных платежных систем казахстанских банков ForteBank и «ЦентрКредит».

5 сентября Сбербанк сообщил, что клиентам кредитной организации стала доступна возможность перевести деньги по номеру карт Visa и Mastercard в казахстанские банки. 6 сентября в Сбербанке заявили о приостановке этой возможности. В кредитной организации в качестве причины назвали то, что переводы не принимают банки-получатели.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...