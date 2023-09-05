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Коммерсантъ FM
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Клиенты Сбербанка смогут переводить деньги на Visa и Mastercard в Казахстан

Сбербанк запустил переводы на карты Visa и Mastercard в Казахстан, следует из информации на сайте банка. Деньги можно перевести по номеру карты. Минимальный размер перевода — 1000 руб. Комиссия при переводе составляет 1%, но не менее 30 руб.

Казахстан — единственная страна из перечисленных на сайте Сбербанка, в которую можно перевести деньги на карты Visa и Mastercard. В другие страны переводы из Сбербанка доступны для карт национальных платежных систем, среди них Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Армения, Абхазия, Южная Осетия.

Анастасия Ларина

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