Сбербанк остановил переводы в Казахстан по номеру карты

Сбербанк (MOEX: SBER) прекратил переводы в Казахстан на карты платежных систем Visa и MasterCard. Их банк запустил вчера, 5 сентября, но спустя сутки начал возвращать клиентам средства. По данным Frank Media, переведенные за это время деньги не были зачислены на карты кредитных организаций Казахстана.

В службе поддержки Сбербанка сообщили Frank Media, что переводы будут «возвращены с комиссией» в течение пяти рабочих дней. В кредитной организации в качестве причины назвали то, что перевод не принят банком-получателем.

В службе поддержки казахстанского банка Forte сказали, что в их банке «не проходят» переводы из России и в Россию. В «ЦентрКредите» заявили, что тоже не принимают переводы из Сбербанка. В службе поддержки Kaspi заверили, что с их стороны «нет ошибки». В службе поддержки банка Freedom Finance уверяют, что на входящие переводы ограничений нет.

Казахстан — единственная страна из перечисленных на сайте Сбербанка, в которую можно перевести деньги на карты Visa и Mastercard. В другие страны переводы из Сбербанка доступны для карт национальных платежных систем, среди них Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Армения, Абхазия, Южная Осетия.

После начала военных действий на Украине множество валютных операций граждан РФ было заблокировано, а их деньги оказались заморожены на корсчетах европейских и американских банков. По экспертным оценкам, объем зависших средств может достигать 10–20 млрд руб.

Подробности — в публикации «Ъ» «Замороженное непосильным трудом».

Лаура Кеффер