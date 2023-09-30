Глава Uniper: на терминалы в Германии может поступать СПГ из России

Глава германского энергетического концерна Uniper Майкл Льюис не исключил, что в Германию может продолжать поступать российский сжиженный природный газ (СПГ). При этом официально Uniper остановила закупки российского СПГ в конце августа 2022 года.

«Россия по-прежнему продает СПГ на мировом рынке, и участники оптовой торговли, то есть и мы, не всегда знают, какое происхождение имеет закупаемый газ»,— сказал Майкл Льюис в интервью Rheinische Post.

Uniper полностью перестала получать газ из России с конца августа 2022 года. В результате за 2022 год Uniper по международным стандартам отчетности получила убыток в размере €19,1 млрд.

Минэкономики Германии ранее выступило против импорта в страну российского газа в любой форме, в том числе против СПГ. При этом в ведомстве признали, что возможности отследить, поступает ли он в европейскую газовую систему, нет: газ закупают отдельные компании, а не государство.

В рамках диверсификации поставок на фоне отказа от российского газа в 2022 году Германия начала строить плавучие терминалы для СПГ. Первый такой терминал заработал в декабре прошлого года, его ввели в эксплуатацию досрочно.

Анастасия Ларина