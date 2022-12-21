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Германия ввела в эксплуатацию свой первый плавучий СПГ-терминал

В Германии досрочно ввели в эксплуатацию первый собственный плавучий терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ). Терминал расположен в городе Вильгельмсхафен, запустить его планировали только завтра, 22 декабря.

СПГ-терминал

СПГ-терминал

Фото: /File Photo, Reuters

СПГ-терминал

Фото: /File Photo, Reuters

Представитель концерна Uniper, оператором терминала, сообщил, что первый газ был подан в трубопровод с судна Hoegh Esperanza сегодня после 09:00 (11:00 по мск). «В настоящее время начинается фаза тестирования, которая должна быть завершена в конце февраля»,— сказал представитель Uniper Хольгер Криц агентству DPA (цитата по ТАСС).

Как пояснил представитель немецкого концерна, запуск удалось осуществить быстрее благодаря тесному взаимодействию с властями ФРГ. «Следующая веха — прибытие первого СПГ-судна в середине января»,— уточнил господин Криц. Точную дату он не назвал.

Терминал СПГ в Вильгельмсхафене был открыт на прошлой неделе, 17 декабря. Предполагается, что его объемов хватит для обслуживания более 50 тыс. домов в Германии в год. Открытие первых немецких СПГ-терминалов канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал в конце ноября. Реформа энергетического сектора страны направлена на минимизацию его зависимости от российских ресурсов.

Подробности — в материале «Ъ» «Германия стала покупателем СПГ».

Лаура Кеффер

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